Трамп дал большое интервью после встречи с Путиным на Аляске: главные моменты

Трамп считает, что была "хорошая встреча", а Украина должна "заключить соглашение"

Президент США Дональд Трамп уже вернулся в Вашингтон из Аляски, где проводил встречу с российским правителем Владимиром Путиным. Трамп дал большое интервью лояльному телеканалу Fox News, в котором среди прочего рассказал о встрече с Путиным, ее итогах и затронул некоторые другие моменты.

"Телеграф" собрал главное из интервью Трампа.

О встрече с Путиным

Трамп считает, что была "хорошая встреча", в рамках которой были обсуждены многие вопросы. Однако он вынужден был признать, что соглашения о мире пока не заключены.

"Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча, и я думаю, что многие вопросы были обсуждены — как в интересах Украины, так и в контексте всей ситуации с НАТО, где мы достаточно успешно сотрудничаем со многими европейскими странами. Поэтому, по-моему, соглашения нет, пока оно окончательно не заключено. Но мы действительно достигли значительного прогресса" Дональд Трамп

При этом Трамп подтвердил, что считает, что встреча с Путиным была "на десятку". По мнению Трампа, президент величайшей демократии мира и диктатор сомнительной легитимности "прекрасно поладили".

"И это важно, когда два великих государства находят общий язык, особенно если речь идет о ядерных государствах. Мы — номер один, они — номер два в мире, и это действительно имеет значение" Дональд Трамп

При этом, как уже понятно, санкции против России Трамп вводить не собирается. Мол, после такой хорошей встречи это не нужно.

"Я пока не планирую вводить санкции против России, поскольку встреча с Владимиром Путиным прошла хорошо" Дональд Трамп

Трамп переводит ответственность на Зеленского

По мнению Трампа, теперь дальнейший прогресс в мирных переговорах вроде бы зависит от президента Украины Владимира Зеленского. Президент США также добавил, что признает необходимость вовлечения в переговоры Европы.

"Все зависит от Зеленского сейчас. И европейцы должны быть вовлечены. Но все зависит от Зеленского" Дональд Трамп

После этого Трамп заявил, что Зеленский, мол, должен "заключить соглашение" — Белый дом советует украинскому лидеру пойти на это, потому что "Россия — очень большое государство".

"Заключите соглашение. Россия — очень большое государство. А Украина — нет. Мы достаточно близки к соглашению. А теперь послушайте, Украина должна согласиться на это. Возможно, они скажут "нет" Дональд Трамп

Трехсторонняя встреча и "обмены территориями"

Трамп подтвердил, что предполагаемое мирное соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать так называемый "обмен территориями". Также Украина получит гарантию безопасности от повторного нападения России.

"Это то, о чем мы говорили, и мы о многом согласились" Дональд Трамп

По словам Трампа, Россия готова продолжать обмен военнопленными. Президенту США передали список из более чем 1000 украинских пленных. Вскоре их могут обменять.

Президент США также не исключил, что трехсторонняя встреча между ним, Зеленским и Путиным может состояться "очень скоро". Он подтвердил, что готов присоединиться к этой встрече. Однако точных терминов называть не стал.

"И Зеленский, и Путин хотят, чтобы я был на их встрече. Я там буду" Дональд Трамп

Отметим, что президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин провели итоговую пресс-конференцию после почти трехчасовых переговоров на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Интересный момент – Трамп нарушил собственный распорядок выступлений, согласно которому он обычно выступает на пресс-конференции первым. Но сейчас первым выступал Путин. "Телеграф" собрал главное из их заявлений.

Напомним, что "Телеграф" следит за происходящим вокруг переговоров Трампа и Путина в режиме онлайн. О последних новостях читайте в материале: "Встреча Трампа и Путина на Аляске завершилась. О чем говорили и какие результаты (обновляется)".