"Позитивный диалог": в Кремле довольно прокомментировали встречу Трампа и Путина

Также Пескову пришлось объяснять, почему Трамп и Путин отказались разговаривать с прессой

В Кремле радостно оценили саммит на Аляске 15 августа, где встретились президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин. Их почти трехчасовой разговор охарактеризовали как "очень позитивный".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии для российской пропаганды. Он отметил, что разговор Путина и Трампа в Анкоридже был "действительно, очень позитивным, и об этом сказали два президента".

"Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти путем поиска вариантов урегулирования", — заявил он.

При этом Пескову пришлось объяснять, почему Трамп и Путин на итоговой пресс-конференции отказались разговаривать с прессой. По словам Пескова, мол, "были сделаны исчерпывающие заявления", поэтому стороны решили, что для прессы хватит и такой информации. Именно по этой причине было принято решение не общаться с прессой.

