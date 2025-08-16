"Америка впала": прийом Путіна на Алясці висміяли гострими карикатурами

У мережі обурулися приїздом Путіна до США

У США різко висловилися щодо останніх політичних подій, а саме — після зустрічі на Алясці президентів США Дональда Трампа й РФ Володимира Путіна. Іронічна карикатура підкреслила гостру критику дій американського керівництва.

Такий допис опублікував в Х колишній офіцер США Джейк Бро. Він висловив абсурдність та обурення "почестями", які влаштували очільнику Кремля.

Трамп буквально змусив солдатів у формі, що перебувають на службі, стояти на колінах, розстеляючи червону доріжку для геноцидного диктатора, який убив мільйони людей по всьому світу за останні 26 років. Америка впала. Джейк Бро

До допису доданий малюнок: троє солдатів у камуфляжі розстеляють червону доріжку, а один з них звертається до глядача словами: "Америка знову велика?". На трапі російського літака спускається Путін із голим торсом та закривавленими руками, символізуючи вбивства й жорстокість.

Карикатура висміює "почесті" для Путіна

Крім того, у мережі з'вилося друге фото, що також використовує червону доріжку, але з іншим символізмом. Вона веде в білу пустку, ніби затягуючи президента Росії. Напис "Аляска 2025" підкреслює абсурдність ситуації: шлях до влади та слави перетворюється на кривавий і безперспективний маршрут.

Карикатура висміює Путіна на Алясці 15 серпня

Обидві карикатури символізують політичну сатиру й гостру критику нинішніх подій. Перший малюнок відображає критику дій американського керівництва, тоді як другий показує марність небезпеку для тих, хто йде по "кривавій доріжці" у політиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кремль позитивно оцінив саміт на Алясці 15 серпня, де відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Їхню майже тригодинну розмову охарактеризували як "дуже позитивну".