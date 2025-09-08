Бездомный зарезал украинку в метро США: даже Маск и Трамп-младший не стали молчать (видео)

Девушка с убийцей никак не контактировала

В США неоднократно судимый бездомный без причин убил 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую. Видеозапись была обнародована в сети и привлекла внимание даже традиционных критиков Украины вроде Илона Маска и Дональда Трампа-младшего.

Само убийство произошло еще 22 августа, однако американские медиа об этом писали немного. Видеозаписи момента нападения начали появляться в сети лишь 7 сентября.

Как видно на ролике, обнародованном New York Post в Youtube, жертва с убийцей никак не контактировала. Она зашла в метро и села на свободное сидение перед злоумышленником. В какой-то момент он достал из худи раскладной нож и нанес ей три удара в шею, из-за чего украинка погибла на месте.

Убийство произошло в городе Шарлотт в Южной Каролине на станции Ист-Вест Бульвар около 22 часов по местному времени. Преступника быстро задержали, им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший, которого ранее судили за нападение с целью ограбления и воровство. Хотя полиция не раскрывала мотивы убийств, однако из материалов судебных разбирательств можно сделать вывод, что у него есть серьезные психические расстройства.

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News прокомментировал нападение и сообщил, что "до завтрашнего дня все узнает".

Факт убийства чернокожим мужчиной белой женщины поставил на уши американских ультраправых комментаторов. Например, политический обозреватель Лиз Уилер написала в X, что убийства чернокожих белыми обычно вызывают целую волну сообщений в крупных медиа, однако убийство Заруцкой было проигнорировано. Для примера она проанализировала сайт The New York Times.

На ее сообщение отреагировал Дональд Трамп-младший, который в основном выступает с критикой Украины и ее сторонников, обвинив их в том, что сейчас они молчат.

Сообщение Трампа-младшего

Американский миллиардер Илон Маск тоже молчать не стал и сделал репост нескольких сообщений, в одном из которых точно так же был проанализирован сайт Associated Press.

"Коэффициент деления на ноль", - Илон Маск

Он также призвал осуждать прокуроров и судей, которые допускают убийства, изнасилования и ограбления.

Еще одно сообщение Илона Маска

Кроме того, Маск перепостил сообщение правого комика Амири Кинга, в котором тот размышляет о соотношении случаев насилия по отношению чернокожего населения в сторону белых и наоборот.

Автоперевод сообщения Амири Кинга

Ответ Илона Маска

Стоит отметить, что Маск является давним сторонником разных конспирологических теорий, в том числе и о "замещении белых". Ее последователи верят в то, что по какой-то причине неизвестные политические силы, якобы как-то связанные с Израилем, хотят заместить белокожее коренное население на выходцев из стран Африки и Ближнего Востока.

Поэтому, скорее всего, Маск обратил внимание на убийство так как оно вписывается в его идеологию, а не потому что он сочувствует убитой украинке.

