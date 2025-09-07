Ненавидел Украину и восхищался убийцей Ганула: что узнали из соцсетей подозреваемого в убийстве Парубия

Мужчина был сторонником Сталина и презирал действующую власть Украины

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия львовянин Михаил Сцельников, утверждающий, что убил известного политика с целью через дальнейший обмен попасть в Россию и найти тело сына, ненавидел Украину еще до гибели Лемберга.

Об этом рассказывает "Телевидение Торонто". Журналисты исследовали открытые и публичные проявления в соцсетях вероятного убийцы и нашли высказывания, доказывающие его поддержку России.

В видео за ноябрь 2022 года Сцельников разговаривал с российским блоггером. Львовянин согласился с россиянином в том, что это не РФ, а Украина нанесла удар по вокзалу в Краматорске. Тогда погиб 61 человек. В этом же видео подозреваемый сомневается в том, действительно ли россияне убивали гражданских в Буче.

"И с Бучей тоже смотришь весь этот бред. Я сначала внимательно послушал наших, просмотрел видео, послушал ваших. Ну вот смотрите, как получается. Наши что говорят? Вот пришли россияне, там мирных людей убили. Россияне говорят: "Нет-нет-нет, ребята. Мы ушли, все было окей". Это потом свозили там просто, возможно, человек от ковида умер или туберкулеза. Руки связали и положили", – утверждал Сцельников.

На номер телефона мужчины также зарегистрирована его старая страница ВКонтакте под именем Александр Пушкин. Среди его подписок Анатолий Шарий, который в 2015 году называл российско-украинскую войну гражданской.

Журналисты также нашли аккаунт подозреваемого в Telegram, зарегистрированный под именем Коля Скворцов. Здесь подозреваемый был максимально активен, читал пророссийские каналы и оставил более 2 000 комментариев.

Из того, что он писал, можно понять его политические взгляды. Мужчина оправдывал россиян и их вторжение в Украину, защищал Сталина и ругал действующую украинскую власть. Также он выражал желание избавиться от украинского гражданства и более 100 раз упоминал горячо ненавидимый им Майдан в комментариях.

"Этот Майдан превратил Украину в тоталитарное государство, закрыл всем рот и оппозиционные партии. Спички войны поджег Майдан. Жили себе нормально. Мир, доллар по восемь, коммуналка дешевая, целостность Украины. Но нет, надо найти приключения на свою задницу", — писал Сцельников.

Именно в контексте Майдана он несколько раз с агрессией упоминал в Telegram-чатах Андрея Парубия и других украинских политиков.

Более того, подозреваемый называл героем убийцу одесского активиста Демьяна Ганула.

"Слишком много беды наделал этот Ганул, чтобы переживать. Те все Ганулы, Стерненко, Притулы – все они мародеры. Они разбогатели на войне, воруя донаты и облизывая нашу власть. Кто бы это ни сделал, для меня он герой", – заявлял Сцельников.

Журналисты также заметили, что мужчина активно пытался выйти на связь с россиянами. Он сидел в российском Telegram-канале "Вова из Львова", где собирают деньги для российской армии. В 2023 году Сцельников спрашивал, как передать автору канала информацию.

Он активно интересовался возможными вариантами выезда за границу и уточнял, может ли использовать исчезновение сына на войне для выезда из страны.

След российских спецслужб является приоритетной версией правоохранителей по делу Сцельникова. Ведь убийство Андрея Парубия было тщательно и заранее спланировано, поэтому маловероятно, что подозреваемый организовал его сам.

И хотя в суде подозреваемый объясняет свой поступок местью украинским властям за сына, он задолго до его гибели ненавидел Украину. А его комментарии в Telegram доказывают, что он стремился сбежать, героизировал убийц украинских активистов и сам искал контакта с россиянами, резюмируют журналисты.

Напомним, убийца выпустил в политика полную обойму патронов, чтобы убедиться, что точно закончит начатое.