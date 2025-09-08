Рус

Бездомний зарізав українку в метро США: навіть Маск та Трамп-молодший не стали мовчати (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Декарлос Браун-молодший та Ірина Заруцька Новина оновлена 08 вересня 2025, 18:15
Декарлос Браун-молодший та Ірина Заруцька

Дівчина з убивцею ніяк не контактувала

У США неодноразово засуджений безпритульний без причин убив 23-річну українку Ірину Заруцьку. Відеозапис був оприлюднений у мережі та привернув увагу навіть традиційних критиків України на зразок Ілона Маска та Дональда Трампа-молодшого.

Саме вбивство сталося ще 22 серпня, проте американські медіа про це писали небагато. Відеозаписи моменту нападу почали з’являтися у мережі лише 7 вересня.

Як видно на ролику, оприлюдненому New York Post у Youtube, жертва із вбивцею ніяк не контактувала. Вона зайшла в метро та сіла на вільне сидіння перед зловмисником. Якоїсь миті він дістав з худі розкладний ніж і завдав їй три удари в шию, через що українка загинула на місці.

Вбивство сталося у місті Шарлотт у Південній Кароліні на станції Іст-Вест Бульвар близько 22 години за місцевим часом. Злочинця швидко затримали, ним виявився 34-річний Декарлос Браун-молодший, якого раніше судили за напад з метою пограбування та крадіжку. Хоча поліція не розкривала мотиви вбивств, проте з матеріалів судових розглядів можна зробити висновок, що він має серйозні психічні розлади.

Президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News прокоментував напад і повідомив, що "до завтра все дізнається".

Факт вбивства чорношкірим чоловіком білої жінки поставив на вуха американських ультраправих коментаторів. Наприклад, політичний оглядач Ліз Вілер написала в X, що вбивства чорношкірих білими зазвичай викликають цілу хвилю повідомлень у великих медіа, проте вбивство Заруцької було проігноровано. Як приклад, вона проаналізувала сайт The New York Times.

На її повідомлення відреагував Дональд Трамп-молодший, який переважно виступає з критикою України та її прихильників, звинувативши їх у тому, що зараз вони мовчать.

Трамп-молодший відреагував на вбивство українки
Повідомлення Трампа-молодшого

Американський мільярдер Ілон Маск теж мовчати не став і зробив репост кількох повідомлень, в одному з яких так само було проаналізовано сайт Associated Press.

Вбивство Ірини Заруцької, реакція Ілона Маска
"Коефіцієнт розділу на нуль", — Ілон Маск

Він також закликав засуджувати прокурорів та суддів, які допускають вбивства, зґвалтування та пограбування.

Ілон Маск відреагував на вбивство Ірини Заруцької
Ще одне повідомлення Ілона Маска

Крім того, Маск перепостив повідомлення правого коміка Амірі Кінга, в якому той розмірковує про співвідношення випадків насильства стосовно чорношкірого населення у бік білих і навпаки.

Автопереклад повідомлення Амірі Кінга
Автопереклад повідомлення Амірі Кінга
Відповідь Ілона Маска
Відповідь Ілона Маска

Варто зазначити, що Маск є давнім прихильником різних конспірологічних теорій, у тому числі і про "заміщення білих". Її послідовники вірять у те, що з якоїсь причини невідомі політичні сили, які нібито пов’язані з Ізраїлем, хочуть замістити білошкіре корінне населення на вихідців з країн Африки та Близького Сходу.

Тому, швидше за все, Маск звернув увагу на вбивство, оскільки воно вписується в його ідеологію, а не тому, що він співчуває вбитій українці.

Як повідомлялося раніше, у США сталася стрілянина в католицькій школі в місті Міннеаполіс, штат Міннесота. Її влаштував трансгендер, який вів щоденник ламаною російською мовою і вихваляв Путіна. Внаслідок нападу загинули двоє дітей, ще 17 людей отримали поранення.

Теги:
#США #Вбивство #Українка #Ілон Маск #Дональд Трамп-молодший