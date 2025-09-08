Бездомний зарізав українку в метро США: навіть Маск та Трамп-молодший не стали мовчати (відео)

Дівчина з убивцею ніяк не контактувала

У США неодноразово засуджений безпритульний без причин убив 23-річну українку Ірину Заруцьку. Відеозапис був оприлюднений у мережі та привернув увагу навіть традиційних критиків України на зразок Ілона Маска та Дональда Трампа-молодшого.

Саме вбивство сталося ще 22 серпня, проте американські медіа про це писали небагато. Відеозаписи моменту нападу почали з’являтися у мережі лише 7 вересня.

Як видно на ролику, оприлюдненому New York Post у Youtube, жертва із вбивцею ніяк не контактувала. Вона зайшла в метро та сіла на вільне сидіння перед зловмисником. Якоїсь миті він дістав з худі розкладний ніж і завдав їй три удари в шию, через що українка загинула на місці.

Вбивство сталося у місті Шарлотт у Південній Кароліні на станції Іст-Вест Бульвар близько 22 години за місцевим часом. Злочинця швидко затримали, ним виявився 34-річний Декарлос Браун-молодший, якого раніше судили за напад з метою пограбування та крадіжку. Хоча поліція не розкривала мотиви вбивств, проте з матеріалів судових розглядів можна зробити висновок, що він має серйозні психічні розлади.

Президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News прокоментував напад і повідомив, що "до завтра все дізнається".

Факт вбивства чорношкірим чоловіком білої жінки поставив на вуха американських ультраправих коментаторів. Наприклад, політичний оглядач Ліз Вілер написала в X, що вбивства чорношкірих білими зазвичай викликають цілу хвилю повідомлень у великих медіа, проте вбивство Заруцької було проігноровано. Як приклад, вона проаналізувала сайт The New York Times.

На її повідомлення відреагував Дональд Трамп-молодший, який переважно виступає з критикою України та її прихильників, звинувативши їх у тому, що зараз вони мовчать.

Повідомлення Трампа-молодшого

Американський мільярдер Ілон Маск теж мовчати не став і зробив репост кількох повідомлень, в одному з яких так само було проаналізовано сайт Associated Press.

"Коефіцієнт розділу на нуль", — Ілон Маск

Він також закликав засуджувати прокурорів та суддів, які допускають вбивства, зґвалтування та пограбування.

Ще одне повідомлення Ілона Маска

Крім того, Маск перепостив повідомлення правого коміка Амірі Кінга, в якому той розмірковує про співвідношення випадків насильства стосовно чорношкірого населення у бік білих і навпаки.

Автопереклад повідомлення Амірі Кінга

Відповідь Ілона Маска

Варто зазначити, що Маск є давнім прихильником різних конспірологічних теорій, у тому числі і про "заміщення білих". Її послідовники вірять у те, що з якоїсь причини невідомі політичні сили, які нібито пов’язані з Ізраїлем, хочуть замістити білошкіре корінне населення на вихідців з країн Африки та Близького Сходу.

Тому, швидше за все, Маск звернув увагу на вбивство, оскільки воно вписується в його ідеологію, а не тому, що він співчуває вбитій українці.

Як повідомлялося раніше, у США сталася стрілянина в католицькій школі в місті Міннеаполіс, штат Міннесота. Її влаштував трансгендер, який вів щоденник ламаною російською мовою і вихваляв Путіна. Внаслідок нападу загинули двоє дітей, ще 17 людей отримали поранення.