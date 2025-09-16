Трамп отправил военных в Беларусь

США хотят сблизиться с Минском

Американские офицеры прибыли в Беларусь, чтобы наблюдать за военными учениями России и Беларуси "Запад-2025". Это происходит на фоне попыток президента США Дональда Трампа восстановить дипломатические отношения с Минском.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что со стороны Вашингтона на учения прибило по меньшей мере двое военнослужащих — подполковник ВВС Брайан Шоуп и еще один неназванный офицер.

По мнению западных аналитиков, Трамп хочет отдалить Беларусь от России той же тактикой, которой пытался отдалить Россию от Китая. Однако по их мнению, это сделать не получится. Также возможно, что Белый дом хочет использовать Минск для продвижения в Москве плана по завершению войны в Украине.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин лично встретил американских наблюдателей и пожал им руки. Минобороны страны предоставило их визит, как сюрприз

"Мы покажем вам всё, что вас интересует. Всё, что вы захотите. Можете поехать туда и посмотреть, пообщаться с людьми" Виктор Хренин в разговоре с американскими наблюдателями

Стоит отметить, что 11 сентября представитель Трампа Джон Коул встретился с Александром Лукашенко и заявил, что Вашингтон хочет вновь запустить работу посольства и оживить торговлю. Кроме того, глава Белого дома распорядился снять санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", позволив закупать детали для обслуживания самолетов Boeing.

Как сообщалось ранее, во время встречи в Минске Коул передал Лукашенко письмо, подписанное лично Трампом, а также "золотой подарок".