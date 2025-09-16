Трамп відправив військових до Білорусі

США хочуть зблизитися з Мінськом

Американські офіцери прибули до Білорусі, щоб спостерігати за військовими навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2025". Це відбувається на тлі спроб президента США Дональда Трампа поновити дипломатичні відносини з Мінськом.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що з боку Вашингтона на навчання прибило щонайменше двоє військовослужбовців — підполковник ВПС Браян Шоуп та ще один неназваний офіцер.

На думку західних аналітиків, Трамп хоче віддалити Білорусь від Росії такою самою тактикою, якою намагався віддалити Росію від Китаю. Однак, на їхню думку, це зробити не вийде. Також можливо, що Білий дім хоче використати Мінськ для просування у Москві плану завершення війни в Україні.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін особисто зустрів американських спостерігачів та потиснув їм руки. Міноборони країни надало їх візит як сюрприз

"Ми покажемо вам все, що вас цікавить. Все, що ви захочете. Можете поїхати туди та подивитися, поспілкуватися з людьми" Віктор Хренін у розмові з американськими спостерігачами

Варто зазначити, що 11 вересня представник Трампа Джон Коул зустрівся з Олександром Лукашенком і заявив, що Вашингтон хоче знову запустити роботу посольства та пожвавити торгівлю. Крім того, глава Білого дому розпорядився зняти санкції з білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа", дозволивши закуповувати деталі для обслуговування літаків Boeing.

Як повідомлялося раніше, під час зустрічі в Мінську Коул передав Лукашенку листа, підписаного особисто Трампом, а також "золотий подарунок".