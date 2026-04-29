Трамп носит подгузники? На новых фото заметили интересную деталь

Состояние здоровья лидера США вызывает беспокойство у пользователей сети

В сети и медиа нередко обсуждают вопрос здоровья президента США Дональда Трампа и совсем недавно появился еще один повод для догадок. На новых кадрах заметили большую выпуклость, торчащую из-под брюк его костюма.

Волна размышлений и обсуждений прокатилась по сети после выхода воскресного выпуска программы "60 Minutes" с участием американского лидера. В сети предположили, что Трамп носит подгузники для взрослых. Об этом пишет Irish Star.

Присоединились к такой версии и известные персоны. Например, певец Билл Мэдден в соцсети X поделился фотографией президента во время интервью и написал:

"То, что Трамп сидит во время интервью программе "60 минут", показывает не только то, насколько он страдает ожирением, но и то, что на нем надет очень толстый подгузник для взрослых".

На фото видно, как из-под костюма Трампа торчит выпуклость. В комментариях тут же принялись ставить "диагнозы" Трампу.

"Вот что бывает, когда сидишь на диете из Макдоналдса и страдаешь недержанием мочи", — отреагировал один из пользователей. "Этот подгузник, наверное, пулю может остановить", — написал еще один.

В то же время другие пользователи сети предположили, что под костюмом может быть "медицинское устройство, поддерживающее его жизнедеятельность".

"Возможно, он носит подгузник, но этот огромный выступ ниже талии — это то место, где заканчивается его корректирующее белье/корсет. Из-за этого жир выглядит еще более заметным, а сидячий образ жизни только усугубляет ситуацию", — заявил один из комментаторов.

"Я всё ещё думаю, что это калоприёмник", — сказал другой.

К слову, слухи о том, что Дональд Трамп носит подгузники для взрослых исходят из неподтвержденных заявлений бывшего сотрудника шоу Celebrity Apprentice Ноэля Каслера.

"Он часто пачкал себя на съемочной площадке. У него недержание мочи", — рассказывал Каслер.

При этом, он описал и проблемы с кишечником у Трампа и назвал их "неконтролируемыми", добавив: "Он носит подгузники, наверное, с 90-х, но я сам видел это в 2000-х на шоу "The Celebrity Apprentice" в конце 2000-х, и нам приходилось останавливать шоу и менять ему подгузники".

Состояние здоровья Трампа

Состояние здоровья политика из-за возраста и других признаков часто становится темой обсуждения в СМИ и соцсетях. Как писало ранее издание Irish Star, после недавнего выпада Трампа в сторону Ирана его заподозрили в старческой деменции. В частности, такое мнение высказал старший медицинский аналитик MS NOW доктор Вин Гупта. По его словам, у президента США есть тревожные признаки, которые могут указывать на это заболевание.

"Непоследовательность. Не может закончить предложения. Часто путается. Нелогичный ход мыслей. Трудности с подбором слов", — написал доктор Гупта в соцсетях.

К таким выводам доктор пришел после этого сумбурного поста Трампа в Truth Social: "Вторник станет Днем электростанций и Днем мостов — все в одном, в Иране. Ничего подобного не будет. Откройте, бл*дь, пролив, или будете жить в аду — просто смотрите! Слава Аллаху".

До этого, в сентябре 2025 года психолог Джон Гартнер, который работал внештатным профессором медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, рассказал в подкасте The Daily Beast, что заметил у Трампа серьезное ухудшение состояния, которое может указывать на слабоумие.

По словам доктора Гартнера, у президента США наблюдается нарушение языковых и двигательных навыков, а также контроля импульсов. Это может свидетельствовать о деменции.

"Мы наблюдаем серьезное ухудшение функций языка, мышления, психомоторной активности, контроля импульсов и целого ряда других областей. Многие не осознают, что Дональд Трамп раньше был очень красноречивым человеком", — сказала она.

Также на фото из Белого дома в марте, на шее Трампа можно увидеть красное пятно. Оно похоже на аллергическую сыпь или какое-то заболевание кожи, например, экзему. Хотя Трамп уверял, что с ним все в порядке. Об этом пишет Forbes.

К слову, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос относительно синяков на руке Трампа. Она заявила, что это результат "постоянных рукопожатий", что является обычным делом для деятельности президента.

"О синяках на руке, мы уже давали объяснения раньше. Президент, буквально, постоянно жмет людям руки. Овальный кабинет похож на Центральный вокзал. Он ежедневно встречается с таким количеством людей, что кто-либо из вас не может себе представить", — заявила Левитт.

До этого, в сентябре прошлого года, в сети появилось фото Трампа с таблеткой голубого цвета в зубах. Кадр опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Трампа на фотографиях заметили странную опухлость ног.