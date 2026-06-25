Маск случайно проговорился о ночной привычке Трампа

80-летний президент любит лакомиться этим перед сном

Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания благодаря необычной детали своего быта. О неожиданной привычке главы Белого дома рассказал миллиардер Илон Маск, который несколько раз ночевал в президентской резиденции по личному приглашению Трампа.

По словам предпринимателя, как передает msn, однажды он попросил разрешения останавливаться в Белом доме. Несмотря на возражения первой леди, Трамп согласился, и в результате основатель SpaceX и Tesla провел несколько ночей в знаменитой спальне Линкольна. В мае 2025 года Маск подтвердил журналистам, что "иногда" оставался на ночь в Белом доме, подчеркнув, что делал это исключительно по приглашению президента.

Во время интервью бизнесмен случайно раскрыл одну из вечерних привычек Трампа. "Думаю, мы хорошие друзья, и вот мы летим на борту Air Force One или Marine One, и он спрашивает: "Эй, хочешь остаться на ночь?". А я отвечаю: "Конечно", — рассказал Маск. Затем он добавил: "Он даже звонит ночью и говорит: "Кстати, не забудьте взять мороженое из кухни".

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Ранее СМИ уже писали о необычных деталях, связанных с внешностью американского лидера. Сообщалось, что давний помощник Трампа и его личный камердинер Уолт Наута постоянно носит с собой ножницы, чтобы президент мог в любой момент подправить прическу перед публичным выступлением.