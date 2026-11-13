Укр

Мелания Трамп опозорилась на глазах у военных (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Первая леди призвала американцев вспомнить о семьях военнослужащих в День благодарения Новость обновлена 13 ноября 2026, 20:43
Первая леди призвала американцев вспомнить о семьях военнослужащих в День благодарения. Фото Getty Images

Жена Трампа выступила на военной базе армии США

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Выступление первой леди США Мелании Трамп перед семьями военнослужащих в Форт-Ракере 12 ноября вызвало насмешливые комментарии в соцсетях. Американцев заинтересовали слова благодарности, но больше всего – одна деталь ее поведения во время речи.

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Как пишет Irish Star, Мелания читала обращение по карточкам, глядя вниз и почти не поднимая глаз. Один из пользователей X упрекнул ее в том, что она "едва смогла поднять глаза". Так он оценил ее манеру держаться перед аудиторией.

Светловолосая женщина в оливковом пальто выступает за трибуной с гербом США, позади – флаги
В обращении Мелания Трамп упомянула о пустом месте за праздничным столом Источник: Getty Images

Что попало на видео из Форт-Ракера

C-SPAN опубликовал в X видео обращения к семьям военнослужащих в Форт-Ракере, штат Алабама. В публикации вещатель привел слова первой леди о пустом месте за семейным столом накануне Дня благодарения.

"Именно праздничный сезон привлекает наше общее внимание к образу пустого места за вашим столом", – сказала первая леди США Мелания Трамп.

Мелания приехала в Форт-Ракер – центр армейской авиации США – обратиться к семьям военнослужащих и поблагодарить ветеранов за службу.

Женщина в зеленом пальто стоит среди военных в камуфляже, позади – флаги США и синий флаг
Во время визита в армейскую авиацию США Мелания Трамп поблагодарила ветеранов за службу Источник: Getty Images

Но пользователи X обратили внимание на то, как Мелания читала подготовленный текст. Они критиковали ее опущенный взгляд, называли выступление монотонным и обвиняли первую леди в неискренности.

За что критиковали Меланию и о чем она говорила

"Все это – театр. Она никогда не пишет речи сама и не имеет ни малейшего представления о трудностях военной жизни", – написал один из пользователей X.

Скриншот публикации Wolfman Jack с комментарием на английском языке о речах и трудностях военной жизни
Пользователь X обвинил первую леди в неискренности и непонимании трудностей военной жизни Источник: Открытые источники

"Какие же, черт возьми, мошенники эти республиканцы: еще вчера они проголосовали за сокращение выплат ветеранам, а на следующий день она появляется на военной базе в Алабаме. Боже, эти люди не могут быть отвратительнее", – заявил другой пользователь X.

Скриншот публикации в X на английском языке о республиканцах и выплатах ветеранам
Пользователь X обвинил республиканцев в сокращении выплат ветеранам Источник: Открытые источники

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за гуманитарную поддержку в Олешках.

Теги:
#США #Военные #Критика #Мелания Трамп #хейт