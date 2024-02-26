Де можна оформити субсидію в березні та скільки вона складатиме

Субсидія покриває різницю між вартістю комунальних послуг та обов'язковим платежем

В Україні продовжують надавати субсидії на опалювальний період. Він триватиме до 1 травня 2024 року. При призначенні допомоги враховуються доходи останнього півріччя за виключенням тих, хто втратив роботу та пенсіонерів.

Заяву, декларацію та інші документи на отримання житлової субсидії можна надати кількома способами. Їх можна поділити на особистий та дистанційний.

Особисто подати документи можна:

сервісний центр Пенсійного фонду (в будь-якому відділенні по Україні)

уповноваженому посадовцю в виконавчому органі територіальної ради своєї громади

у ЦНАПі.

Дистанційно подати документи можна:

поштою до відділення ПФУ

через вебпортал "Дія"

через мобільний додаток ПФУ

через вебпортал Пенсійного фонду.

В триваючому опалювальному періоді середній розмір допомоги складає 1410 грн. Він визначається індивідуально для кожного домоволодіння та залежить в першу чергу від кількості проживаючих та їхнього середньомісячного прибутку. Дані про статки зазначаються в декларації та за потреби можуть бути підтверджені довідками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна самостійно порахувати субсидію, яку вам нададуть заздалегідь. Нагадаємо, субсидію в Україні можна отримати і з боргами за комунальні послуги. Для цього варто зробити кілька кроків.