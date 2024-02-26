"Хочешь — перехочешь": 7 возмутительных высказываний из СССР, которыми воспитывали детей

Покорные и послушные — идеальные будущие граждане СССР

Дети, которые росли в СССР, воспитывались по нарративам того времени, большинство из которых сейчас просто не приемлемо. Родители насаждали ребенку страхи и покорность, а также учили быть неприметным гражданином.

И некоторые такие фразы, которые являлись маркерами воспитания в Советском Союзе, можно услышать и сегодня. О них рассказывает YouTube-канал Navimigrant.

Знакомому большинству фраза "меньше знаешь, крепче спишь" была косвенным запретом на любопытство ребенка или подростка, а также отрезала желание проанализировать информацию, исследовать вопросы и подвергнуть их критическому мышлению.

Слова "хочется — перехочется" или "много хочешь — мало получишь" ставали установкой на то, что желания ребенка — не важны и не достойны внимания. Таким образом, подавляли желание мечтать или иметь что-то большее в жизни.

"Не трогай — это для гостей, это на праздники" — фраза, которая была продуктом страшного дефицита в СССР и преследовала цель научить детей показывать жизнь лучше, чем она есть на самом деле. Также это была установка, подтверждающая, что посторонние люди важнее желания собственного ребенка. Всю жизнь все откладывалось на потом.

"Смех без причины – признак дурачины" – буквальный запрет на проявление эмоций ребенка. Также сюда относятся слова "Будешь много смеяться, будешь много плакать".

Слова "Хорошего понемногу" также были следствием дефицита товаров и продуктов. Эта фраза должна была приучить детей удовлетворяться минимумом и не думать о большем.

Выражение "Тише едешь — дальше будешь" имело целью как подавить желание быть лучшим в чем-то, отличаться, так и воспитать в ребенке привычку не рассказывать о собственной жизни, чтобы иногда не отобрали, что имеешь.

"А что скажут люди?" можно было часто услышать от родителей, которые имели целью воспитать ребенка, который впишется в общество и будет такой, как все, не будет привлекать внимание. Поэтому мнение чужих людей становилось во главу угла, что провоцировало комплексы и неуверенность в себе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Советском Союзе отношение к детям было достаточно строгим, а тогдашние методы воспитания сейчас выглядят жестокими и вызывают негодование.