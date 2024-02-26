"Хочеш - перехочеш": 7 обурливих висловів з СРСР, якими виховували дітей

Покірливі та слухняні — ідеальні майбутні громадяни СРСР

Діти, які росли у СРСР, виховувались за наративами того часу, більшість з яких зараз просто не прийнятна. Батьки насаджували дитині страхи та покірливість, а також вчили буди непримітним громадянином.

І деякі такі фрази, які були маркерами виховання у Радянському Союзі, можна почути і сьогодні. Про них розповідає YouTube-канал Navimigrant.

Знайому більшості фраза "менше знаєш, міцніше спи" була непрямою забороною на цікавість дитини чи підлітка, а також відбивала бажання проаналізувати інформацію, дослідити питання та піддати його критичному мисленню.

Слова "хочеться — перехочеться" або "багато хочеш — мало отримає" стали установою на те, що бажання дитини — не важливі та не варті уваги. У такий спосіб пригнічували бажання мріяти чи мати щось більше в житті.

"Не чіпай — це для гостей, це на свята" — фраза, яка була продуктом страшного дефіциту в СРСР і мала на меті навчити дити показувати життя кращім, ніж воно є насправді. Також це була настанова, яка підтверджувала, що сторонні люди важливіші, ніж бажання власної дитини. Усе життя усе відкладалося на потім.

"Сміх без причини — ознака дурачини" — буквальна заборона на прояв емоцій дитини. Також сюди відносяться слова "Будеш багато сміятись, будеш багато плакати".

Слова "Доброго потрошку" також були наслідком дефіциту товарів та продуктів. Ця фраза мала привчити дити вдовільнятись мінімумом та не думати про більше.

Вислів "Тихше їдеш — далі будеш" мав на меті як придушити бажання бути кращим в чомусь, вирізнятись, так і виховати в дитині звичку не розказувати про власне життя, щоб часом не відібрали, що маєш.

"А що скажуть люди?" можна було часто почути від батьків, які мали на меті виховати дитину, яка впишеться у суспільство і буде така, як всі, не привертатиме уваги. Тому думка чужих людей ставала на перше місце, що провокувало комплекси та невпевненість у собі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Радянському Союзі ставлення до дітей було досить суворим, а тодішні методи виховання зараз виглядають жорстокими та викликають обурення.