"Кто-то решил не мелочиться?": Суд в Славянске объявил тендер на миллиарды, но исправился

Некоторые украинцы уже были готовы быстро научиться работать с ПК ради баснословной суммы

Донецкий окружной районный суд в Славянске объявил тендер на услуги по программному обеспечению. Все бы ничего, но сумма поразила — 400 млрд гривен.

Тендер размещен на сайте публичных госзакупок Prozorro. По состоянию на данный момент сумма изменена, но в суде никак это не объяснили.

После публикации тендера и оживленного обсуждения его суммы в сети, заказчик изменил 400 млрд гривен на 396 129,60 гривен. Вероятно, при публикации произошла ошибка и суму попросту перепутали, случайно увеличив ее в миллион раз.

После того, как баснословная цена за тендер была изменена, был определен победитель — ГП "Информационные судебные системы". На выполнение услуг победителю дается время до 31 декабря 2024 года.

В сети с юмором отреагировали на опечатку. Некоторые украинцы уже были готовы научиться писать программное обеспечение, чтобы заработать 400 млрд гривен, а другие сразу поняли, что это опечатка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре объявили странный тендер на ремонт школы на сумму 160 млн гривен. Из этой суммы только миллион гривен планируют потратить на высадку роз.