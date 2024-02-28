"Хтось вирішив не розмінюватися на дрібниці?": Суд у Слов’янську оголосив тендер на мільярди, але виправився

Деякі українці вже були готові швидко навчитися працювати з ПК заради нечуваної суми

Донецький окружний районний суд у Слов’янську оголосив тендер на послуги із програмного забезпечення. Все б нічого, але сума вразила — 400 млрд гривень.

Тендер розміщено на сайті публічних держзакупівель Prozorro. Станом на цей час сума змінена, але в суді це ніяк не пояснили.

Після публікації тендеру та жвавого обговорення його суми в мережі замовник змінив 400 млрд гривень на 396 129,60 гривень. Ймовірно, при публікації сталася помилка і суму просто переплутали, випадково збільшивши її в мільйон разів.

Після того, як нечувану ціну за тендер було змінено, було визначено переможця — ДП "Інформаційні судові системи". На виконання послуг переможцю надається час до 31 грудня 2024 року.

У мережі з гумором відреагували на друкарську помилку. Деякі українці вже були готові навчитися писати програмне забезпечення, щоб заробити 400 млрд гривень, а інші одразу зрозуміли, що це помилка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі оголосили дивний тендер на ремонт школи на суму 160 млн гривень. З цієї суми лише мільйон гривень планують витратити на висадку троянд.