Шпионские игры: почему в СССР железнодорожные вагоны красили в зеленый, а крыши — в серый

Цвета советских поездов были продиктованы "вызовами времени"

Абсолютное большинство советских поездов были зелеными и при этом имели серую крышу. Почему выбор был сделан именно в пользу этих двух цветов? "Телеграф" выяснил причину.

Во-первых, так было не всегда. Вагоны поездов в Российской империи были "более веселыми". Их цвет зависел от класса. Все вагоны, относившиеся к первому классу, были окрашены синей краской. В них передвигались высокопоставленные должностные лица и богатые, знатные люди. Второй класс был немного проще и предназначался, как правило, для граждан со средним достатком. Красились такие вагоны в желтый цвет. Для рядовых и небогатых людей предназначались железнодорожные вагоны зеленого цвета.

Можете представить какой разноцветной была такой железнодорожный состав. Настоящая радуга.

Элитный вагон во времена Российской империи

Во времена Советского Союза ситуация несколько изменилась. Все вагоны стали красить в зеленый цвет. Правда, цвет крыши отличался – был серым. Делалось это якобы для маскировки.

Так, зеленый цвет, особенно за чертой города, среди зелени деревьев, имел целью сделать поезд менее заметным. Как при этом советские изобретатели собирались замаскировать шум от движения поезда, неизвестно.

Что касается цвета крыши, то, по одной из версий, покрасить ее в серую додумались в годы Второй Мировой войны. Цвет позволял замаскировать поезд на фоне гравия, бетонных платформ и асфальта железнодорожных станций. Благодаря крыше серого цвета поезд становился труднозаметным с воздуха. Соответственно, ориентиры для самолетов-разведчиков и бомбардировщиков сбивались и становились неточными.

Ну, а когда поезд с пассажирскими вагонами в количестве от десяти до пятнадцати единиц идет за пределами станций, то с определенной высоты визуально он становится похожим на участок дороги, покрытой асфальтом или бетоном.

После Второй Мировой вагоны остались зелеными. В основном из-за экономического фактора. Чтобы поддерживать поезда в нормальном состоянии, требовалось огромное количество краски. Минеральные зеленые пигменты были очень устойчивы к солнечным лучам, поэтому не выгорали и к тому же имели невысокую цену.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в Советском Союзе стены в подъездах красили двумя цветами. Наше издание раскрыло тайну "дизайнерского решения".