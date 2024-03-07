"Волошкове поле" совместно с Благотворительным фондом семьи Табаловых объявили сбор на 100 дронов

С 1 марта молочная компания "Волошкове поле" совместно с Благотворительным фондом семьи Табаловых начинают новую благотворительную инициативу в поддержку Вооруженных Сил Украины и объявляют сбор средств для приобретения 100 штук FPV-дронов.

По условиям новой благотворительной инициативы 1 гривна по продаже каждой упаковки продукта ТМ "Волошкове поле" с изображением квадрокоптеров будет перечислена на покупку 100 штук FPV-дронов.

Потребители увидят на полках молочную продукцию с квадрокоптерами на участвующей в благотворительном сборе упаковке уже в начале марта. Это ассортимент продукции в упаковке ПЭТ-бутылка, а именно: молоко, кефир и бифидойогурты ТМ "Волошкове поле".

"Мы и дальше продолжаем фокусировать свое внимание на помощи военным", — рассказывает генеральный директор ЧАО "Юрия" Виталий Пустовит. "Тепловизор, военная амуниция, автомобили, БПЛА "Шарк" и большое количество молочной продукции – все это уже доставлено в пользование нашим военным. Но в этом году 100 боевых дронов – это наша новая большая цель! Поэтому поддержите нас, потому что вместе мы сила!" – добавляет Виталий Пустовит.

К благотворительной акции по сбору средств на закупку дронов также присоединятся Первомайский молочноконсервный комбинат, "Черкассыхлеб" и "Одесский Каравай".

Благотворительная инициатива от молочной компании "Волошкове поле" продлится до 31 мая 2024 года. Закупку и передачу дрона военным проведет Благотворительный фонд семьи Табаловых.

"Формат благотворительных сборов используют все наши предприятия. Наша помощь фронту будет длиться столько, сколько необходимо, чтобы воины ВСУ постоянно ощущали поддержку", — добавил глава Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов.

Напомним, "Волошкове поле" входит в топ-10 крупнейших переработчиков молока в Украине. Продукция бренда "Волошкове поле" производятся силами ЧАО "Юрия". Компания экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. Владельцами молочной компании "Волошкове поле" являются Александр и Андрей Табаловы.