"Волошкове поле" спільно з Благодійною фундацією родини Табалових оголосили збір на 100 дронів

З 1 березня молочна компанія "Волошкове поле" спільно з Благодійною фундацією родини Табалових починають нову благодійну ініціативу на підтримку Збройних Сил України та оголошують збір коштів для придбання 100 штук FPV-дронів.

За умовами нової благодійної ініціативи 1 гривня з продажу кожної упаковки продукту ТМ "Волошкове поле" із зображенням квадрокоптерів буде перерахована на купівлю 100 штук FPV-дронів.

Споживачі побачать на полицях молочну продукцію з квадрокоптерами на упаковці, яка бере участь у благодійному зборі, вже на початку березня. Це асортимент продукції в пакованні ПЕТ пляшка, а саме: молоко, кефір та біфідойогурти ТМ "Волошкове поле".

"Ми і надалі продовжуємо фокусувати свою увагу на допомозі військовим", – розповідає Генеральний директор ПрАТ "Юрія" Віталій Пустовіт. "Тепловізор, військова амуніція, автомобілі, БПЛА "Шарк" і велика кількість молочної продукції – все це вже доставлено у користування нашим військовим. Та в цьому році 100 бойових дронів – це наша нова велика ціль! Тому підтримайте нас, бо разом ми сила!" – додає Віталій Пустовіт.

До благодійної акції зі збору коштів на закупівлю дронів також долучаться Первомайський молочноконсервний комбінат, "Черкасихліб" та "Одеський Коровай".

Благодійна ініціатива від молочної компанії "Волошкове поле" триватиме до 31 травня 2024 року. Закупівлю та передачу дрона військовим проведе Благодійна фундація родини Табалових.

"Формат благодійних зборів використовують усі наші підприємства. Наша допомога фронту буде тривати стільки, скільки необхідно, щоб воїни ЗСУ постійно відчували підтримку", – додав голова Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов.

Нагадаємо, "Волошкове поле" входить до топ-10 найбільших переробників молока в Україні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляються силами ПрАТ "Юрія". Компанія експортує свою продукцію у 20 країн світу. Власниками молочної компанії "Волошкове поле" є Олександр та Андрій Табалови.