Потепления пока не видно? Какие "сюрпризы" украинцам подкинет погода в средине недели

По всей Украине будет прохладно, а кое-где даже холодно

Несмотря на то, что в ближайшее время в Украине ожидается серьезное потепление, до этого момента погода продолжит быть капризной. В некоторых областях температура может опуститься даже ниже нуля.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала известный украинский синоптик Наталья Диденко. По её прогнозу, 13 марта в Украине ожидаются дожди, облачность и мокрый снег.

"Температура воздуха ночью среди небольших минусов, лишь на юге и западе +2+5 градусов. Днем 13 марта в Украине предполагается +2+7 градусов, в Закарпатье до +10, в Крыму до +15 градусов", — прогнозирует синоптик.

В Киеве, согласно информации Диденко, завтра будет облачно, местами вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​+3+5 градусов.

Напомним, что о погоде в марте вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "От арктических –12 до балканских +18: известный синоптик дал прогноз на середину марта".

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой будет погода в Киеве в начале недели.