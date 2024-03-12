Потепління поки що не видно? Які "сюрпризи" українцям підкине погода у середині тижня

По всій Україні буде прохолодно, а подекуди навіть холодно

Незважаючи на те, що найближчим часом в Україні очікується серйозне потепління, до цього моменту погода продовжить бути примхливою. У деяких областях температура може знизитися навіть нижче нуля.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла відома українська синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, 13 березня в Україні очікуються дощі, хмарність та мокрий сніг.

"Температура повітря вночі серед невеликих "мінусів", лише на півдні та заході +2+5 градусів.Вдень 13-го березня в Україні передбачається +2+7 градусів, на Закарпатті до +10, в Криму до +15 градусів", — прогнозує синоптикиня.

У Києві, згідно з інформацією Діденко, завтра буде хмарно, місцями ймовірність невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +3+5 градусів.

Нагадаємо, що про погоду у березні ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою " Від арктичних -12 до балканських +18: відомий синоптик дав прогноз на середину березня".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, якою буде погода у Києві на початку тижня.