В "АТБ" упали цены на популярные шампуни: успейте сэкономить 85 грн на бутылке

Oil Nutritive и Ultimate Repair во флаконах по 400 мл стоят по 149 грн

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В сети "АТБ" действует скидка 36% на шампуни Gliss Kur Oil Nutritive и Gliss Kur Ultimate Repair. На каждом из этих средств покупатели экономят 85,50 грн.

О скидках на средства по уходу сообщает "Телеграф".

Читайте больше в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое"

Акционные цены действуют до 3 ноября включительно.

Шампунь Gliss Kur Oil Nutritive, 400 мл продают за 149 грн вместо 234,50 грн. Такую же цену установили на Gliss Kur Ultimate Repair, 400 мл, предназначенный для очень поврежденных и сухих волос.

Шампуни Gliss Kur Oil Nutritive и Ultimate Repair продают со скидкой 36% Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в "АТБ" появилась сезонная новинка, которая поразила покупателей: "Каждые 20 минут бегал и смотрел" (фото).