Сын героя УПА служит в Третьей штурмовой Билецкого: наследие "Кривоноса" в битве за независимость

Украинец продолжает дело отца под началом Андрея Билецкого

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Игорь Симчич, сын сотенного УПА Мирослава "Кривоноса" Симчича, служит в Третьем армейском корпусе. Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") видит в его истории пример преемственности украинского сопротивления: потомки повстанцев продолжают бороться за независимость Украины.

Об этом Коваленко написал в своем Telegram-канале, комментируя интервью Симчича каналу "Новинарня". В беседе сын командира УПА рассказал об отце, современной войне и противостоянии с Россией, которое передается из поколения в поколение.

Отцовское завещание и служба в Третьей штурмовой

Мирослав "Кривонос" Симчич провел 32 года в советских лагерях, не отказавшись от своих убеждений и мировоззрения. Коваленко приводит его слова, обращенные к сыну и побратимам, как завещание продолжать сопротивление.

"Мы что могли – сделали, мы вам передали нашу борьбу. Теперь ваше дело – это удержать и развить", – говорил Симчич-старший.

Сейчас Игорь "Ветер" Симчич служит заместителем командира роты по психологической поддержке персонала в 3-й ОШБр. Он помогает бойцам справляться с последствиями тяжелых испытаний на поле боя и ведет идеологическую работу. Коваленко подчеркивает, что она влияет на мировоззрение и личность военнослужащего.

"Война носит экзистенциальный характер. Каждый украинец – гражданский или военный – должен осознать масштаб противостояния", – отмечает Симчич-младший.

Мирослав "Кривонос" Симчич в УПА

Как история семьи связана с Белецким

Связь семьи Симчичей с бригадным генералом, командиром группировки войск "Центр" Андреем Белецким появилась еще в 2014 году. В начале российского вторжения он приехал с визитом почтения к Мирославу Симчичу. Коваленко считает закономерным, что позднее сын сотенного выбрал для службы именно Третий армейский корпус. По оценке обозревателя, та встреча отражала идеологию и философию, которые впоследствии развивались в подразделениях под командованием Белецкого.

Преемственность Коваленко видит прежде всего в традициях взаимовыручки, братства и несокрушимости, заложенных украинскими повстанцами. Он считает их основой боевой культуры лучших подразделений ВСУ. Нынешняя война, по его мнению, продолжает многолетнее сопротивление попыткам России захватить Украину – независимо от того, как называлось государство-агрессор в разные исторические периоды: Московское царство (Московия), Российская Империя, СССР или РФ.

Наследие УПА сохраняется в семейной памяти, службе прямых потомков повстанцев и передаче ценностей новым бойцам. Эта преемственность связана с формированием сильной нации и строительством независимого украинского государства.

Как сообщал "Телеграф", операция под командованием Белецкого началась с ликвидации российской инфильтрации, а затем переросла в масштабное наступление на Лиманском направлении. Украинские силы освободили 277 км² и вернули под контроль 16 населенных пунктов.