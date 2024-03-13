Эти фамилии давали женщинам, возглавляющим род: проверьте свое в списке

Список очень большой

Каждая украинская фамилия несет в себе сакральный смысл и чрезвычайную силу, потому наши предки получали их не просто так. Родовые имена давали не только по месту жительства, а по социальному статусу, роду занятий или даже внешности. А еще много фамилий, которые давали тем, чей род возглавляла женщина.

"Телеграф" рассказывает, как звучат фамилии украинцев, происходящих из рода, которым правили женщины. А также сколько людей в стране их было.

В прошлом женщины еще не имели таких же прав, как мужчины. И именно мужчине предстояло быть главой рода. Однако когда семья оставалась без мужа, эту функцию принимала на себя женщина. Тогда семья получала фамилию, происходившую от имени главной женщины рода.

Список украинских фамилий, образованных от имен женщин, возглавлявших свой род.

Гальченко — насчитывает 4216 носителей, Гальчук — насчитывает 1299 носителей.

— насчитывает носителей, — насчитывает носителей. Ганзенко — насчитывает 617 носителей, Гандзюк — насчитывает 1783 носителей, Ганчук — насчитывает 541 носителей, Ганненко — насчитывает 399 носителей.

— насчитывает носителей, — насчитывает носителей, — насчитывает носителей, — насчитывает носителей. Евдошенко — насчитывает 484 носителей.

— насчитывает носителей. Ивженко — насчитывает 1195 носителей.

— насчитывает носителей. Катренко — насчитывает 792 носителей, Катрич — насчитывает 2439 носителей, Катрук — насчитывает 703 носителя, Катриченко — насчитывает 342 носителей, Катеринчук — насчитывает 721 носителей.

— насчитывает носителей, — насчитывает носителей, — насчитывает носителя, — насчитывает носителей, — насчитывает носителей. Любащенко — насчитывает 36 носителей, Любченко — насчитывает 5382 носителей, Любарщук — насчитывает 86 носителей.

— насчитывает носителей, — насчитывает носителей, — насчитывает носителей. Маринич — насчитывает 2695 носителей, Мариненко — насчитывает 1147 носителей , Маринюк — насчитывает 1151 носителей.

— насчитывает носителей, — насчитывает носителей — насчитывает носителей. Марущак — насчитывает 81 носителей, Марусяк — насчитывает 1886 носителей, Марухненко — насчитывает 359 носителей, Марущенко — насчитывает 1003 носителей, Марунчак — насчитывает 922 носителей, Мащенко — насчитывает 3975 носителей.

— насчитывает носителей, — насчитывает носителей, — насчитывает носителей, — насчитывает носителей, — насчитывает носителей, — насчитывает носителей. Натальченко — насчитывает 483 носителей, Наталуха — насчитывает 465 носителей, Наталенко — насчитывает 400 носителей.

— насчитывает носителей, — насчитывает носителей, Наталенко — насчитывает 400 носителей. Оксаныч — насчитывает 298 носителей, Оксанчук — насчитывает 78 носителей, Оксаниченко — насчитывает 18 носителей.

— насчитывает носителей, — насчитывает носителей, — насчитывает носителей. Харитенко — насчитывает 12 носителей.

— насчитывает 12 носителей. Химченко — насчитывает 613 носителей, Хивренко — насчитывает 333 носителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую фамилию носят потомки плаксы и нытики. Оно распространено в Украине.