Ваши предки имели особые предпочтения в одежде, если фамилия звучит так: ищите свою в списке

Родовые имена могут многое рассказать о жизни и привычках первопредка

Современные украинские фамилии могут быть связаны с особенностями расположения жилья первопредка, его интересными привычками, красотой или выразительными чертами характера. Если у него были определенные предпочтения в одежде, это тоже могло найти отражение в родовом имени.

Даже в древние времена некоторые любили хорошо одеваться и имели изысканный вкус, кто-то постоянно носил одну и ту же шапку, а кто-то всегда подпоясывался поясом любимого цвета.

От этих особенностей произошла отдельная группа родовых имен. Об этом языковед Лариса Масенко написала в своей научной работе "Украинские имена и фамилии".

Сначала эти прозвища давали для того, чтобы идентифицировать человека, а затем оно уже стало официальной фамилией семьи. Масенко перечислила, какие фамилии связаны с предпочтениями первопредка в одежде:

Белоштан ;

; Долгопол ;

; Безпояско ;

; Рябошапка ;

; Белоштан ;

; Кривошапка ;

; Широкопояс ;

; Сироштон.

Некоторые родовые имена указывают на первопредка-модника. Например, Дженджер, Дженжер, Жежера, Хлюст, Чепурный, Чепурко, Чепурняк, Модный и Модников.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии указывают на то, что первопредок умело владел левой рукой. Левша тогда значительно отличался от рабочего люда, поэтому такая особенность не могла остаться незамеченной.