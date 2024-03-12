Ваши предки имели особые предпочтения в одежде, если фамилия звучит так: ищите свою в списке
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Родовые имена могут многое рассказать о жизни и привычках первопредка
Современные украинские фамилии могут быть связаны с особенностями расположения жилья первопредка, его интересными привычками, красотой или выразительными чертами характера. Если у него были определенные предпочтения в одежде, это тоже могло найти отражение в родовом имени.
Даже в древние времена некоторые любили хорошо одеваться и имели изысканный вкус, кто-то постоянно носил одну и ту же шапку, а кто-то всегда подпоясывался поясом любимого цвета.
От этих особенностей произошла отдельная группа родовых имен. Об этом языковед Лариса Масенко написала в своей научной работе "Украинские имена и фамилии".
Сначала эти прозвища давали для того, чтобы идентифицировать человека, а затем оно уже стало официальной фамилией семьи. Масенко перечислила, какие фамилии связаны с предпочтениями первопредка в одежде:
- Белоштан;
- Долгопол;
- Безпояско;
- Рябошапка;
- Белоштан;
- Кривошапка;
- Широкопояс;
- Сироштон.
Некоторые родовые имена указывают на первопредка-модника. Например, Дженджер, Дженжер, Жежера, Хлюст, Чепурный, Чепурко, Чепурняк, Модный и Модников.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии указывают на то, что первопредок умело владел левой рукой. Левша тогда значительно отличался от рабочего люда, поэтому такая особенность не могла остаться незамеченной.