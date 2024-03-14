Вместо подарков на День рождения, задонатил на ВСУ: 10-летний мальчик растрогал сеть своим поступком

Вместо подарков попросил у гостей деньги

Сеть умилил поступок 10-летнего мальчика из Украины, Дениса, который был вынужден уехать за границу из-за полномасштабного вторжения России. Мальчик задонатил все деньги, которые ему подарили на День рождения, на сбор известного волонтера и активиста Сергея Стерненко.

Об этом написал Стерненко в Telegram. Также волонтер добавил видео, на котором Денис рассказывает о своем взносе.

"Привет, меня зовут Денис. И у меня был день рождения и вместо подарков я попросил у гостей деньги, которые я позвоню Стерненко. Где-то 7,5 тысяч гривен, потому что я хочу поехать в Украину", — сказал Денис в видео.

Сам волонтер не остался в стороне и пополнил "банку" на 50 000 грн, написав, что берет пример с маленького украинца.

Реакция пользователи сети

В комментариях людей умилял такой поступок мальчика. Пользователи сети благодарят родителей за воспитание такого патриота и называют Дениса Будущим Стерненко.

Некоторые комментаторы также отметили, что в то время как украинские дети донатят деньги на сборы для ВСУ, в США не могут окончательно решить вопрос с помощью Украины.

Люди высказали в комментариях и грусть относительно того, украинские дети не могут быть сейчас в Украине, и могут только мечтать об этом.

Ранее "Телеграф" писал, что группа "Курган и Агрегат" во время своего первого всеукраинского тура с начала полномасштабной войны дала концерт в Киеве. Прибыль с концертов, распланированных до 20 апреля, будет передана на нужды ВСУ.