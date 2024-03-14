Замість подарунків на День народження, задонатив на ЗСУ: 10-річний хлопчик розчулив мережу своїм вчинком

Замість подарунків попросив у гостей гроші

Мережу розчулив вчинок 10-річного хлопчика з України, Дениса, який був вимушений поїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії. Хлопчик задонатив усі гроші, які йому подарували на День народження, на збір відомого волонтера та активіста Сергія Стерненка.

Про це написав Стерненко у Telegram. Також волонтер додав відео, на якому Денис розповідає про свій внесок.

"Привіт, мене звати Денис. І в мене було день народження і замість подарунків я попросив в гостей гроші, які я задоначу Стерненко. Десь 7,5 тисяч гривень, бо я хочу поїхати в Україну", — сказав Денис у відео.

Сам волонтер не залишився осторонь та поповнив "банку" на 50 000 грн, написавши, що бере приклад з маленького українця.

Реакція користувачі мережі

У коментарях людей розчулив такий вчинок хлопчика. Користувачі мережі дякують батькам за виховання такого патріота та називають Дениса Майбутнім Стерененко.

Деякі з коментатори також зауважили, що у той час, як українські діти донать гроші на збори для ЗСУ, у США не можуть остаточно розв'язати питання з допомогою Україні.

Люди висловили у коментарях і сум щодо того, українські діти не можуть бути зараз в Україні, та можуть тільки мріюти про це.

Раніше "Телеграф" писав, що гурт "Курган та Агрегат" під час свого першого всеукраїнського туру з початку повномасштабної війни дав концерт у Києві. Прибуток із концертів, які розплановані до 20 квітня, буде передано на потреби ЗСУ.