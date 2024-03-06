Поврежден счетчик воды: куда обращаться украинцам и что ни в коем случае нельзя делать

Украинцам рассказали, за что грозит серьезный штраф в случае повреждения счетчика

Счетчики на воду нужно регулярно проверять, а по истечению срока годности обязательно заменять. Однако бывают случаи, когда счетчик исправный, но случайно его повредили или сорвали пломбу. В таком случае потребителям советуют не затягивать.

На портале "Информатор" рассказали, что делать и куда обращаться, если поврежден счетчик воды. Главное — ни в коем случае не менять показатели.

Счетчик может быть случайно поврежден во время ремонта или уборки, а пломбу может сорвать домашний любимец. Если это не умышленное повреждение, то немедленно нужно сообщить в водоканал по месту проживания, а также:

написать заявление о факте несанкционированного снятия пломбы или повреждении счетчика;

подать заявку на поверку и повторное опломбирование счетчика, предварительно обговорив дату прихода контролера;

В заявлении нужно указать причину, по которой вызывается специалист. Во время проверки эта причина должна быть подтверждена, чтобы исключить вмешательство или наоборот выявить и подтвердить его.

Также украинцам напомнили, что ни в коем случае нельзя подкручивать показатели на счетчике, чтобы отмотать их назад и меньше платить. Если это произойдет или же потребитель не вовремя обратится в водоканал, то обман все равно вскроется во время проверки. И тогда водоканал сделает перерасчет по норме потребления с даты последней фактической поверки счетчика до момента нынешней проверки. Разницу потребитель должен будет оплатить, не говоря уже о штрафе в размере 50-200 не подлежащих налогообложению минимумов дохода граждан.

Узнать номер телефона водоканала в своем городе можно по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине подорожает коммуналка на воду. Повышение цены пройдет в два этапа и коснется жителей только восьми городов.