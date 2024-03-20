Favbet Foundation передал штурмовикам 15 мавиков

Десантно-штурмовые войска Украины получили партию современных беспилотников от благотворительного фонда Favbet Foundation. В пакет помощи стоимостью более 1,7 млн вошли 10 DJI Mavic 3 та 5 DJI Mavic 3Т с тепловизионной камерой.

Все 15 дронов уже были переданы подразделениям ДШУ для выполнения боевых задач на линии столкновения. Подобные дроны активно используются нашими военными для разведки, наведения огня артиллерии, а также сбросов на враждебные позиции. Тепловизионная оптика модели Mavic 3T позволяет обнаруживать вражескую технику и личный состав в условиях плохой видимости и даже ночью.

"Десантно-штурмовые войска – острие копья любого наступления. Они теснят врага с украинской земли и держат самые важные рубежи. Мы продолжаем поддерживать наше войско всем необходимым для этой работы", — говорят в FAVBET Foundation.

Аналогичный пакет помощи – 15 дронов Mavic – также передали бойцам Главного управления разведки.

Кроме прямой передачи дронов, в 2023-2024 годах компания принимала участие во всех ключевых проектах United24 по развитию беспилотных способностей ВСУ и других сил обороны.

Передача дронов ДШВ

Favbet Foundation входит в группу компаний Favbet. В 2023 году FAVBET задонатил 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для "Армии дронов", а также стал крупнейшими корпоративным донором "Операції "Єдність" по закупке 15 000 FPV-дронов.

В этом году компания приняла участие в проекте по приобретению 35 морских дронов Sea Baby для СБУ, каждый из которых стоит 8,5 млн. грн. FAVBET передали 10 млн. грн. и получили право назвать собственный дрон "Фаворит".

С осени прошлого года FAVBET также патронирует роту ударных беспилотных авиационных комплексов "Фаворит" в составе ВСУ, закрывая потребности подразделения в беспилотниках, авто и сопутствующем оборудовании.