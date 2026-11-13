"Дорога смерти" в Киеве: что увековечивает памятник, рядом с которым строят McDonald’s

Мемориал установили к 70-й годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру

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На углу улиц Юрия Ильенко и Дорогожицкой в Киеве строят McDonald’s рядом с памятником "Дорога смерти". Департамент градостроительства КГГА разрешил строительство, хотя Департамент охраны культурного наследия ранее отклонил проект.

Как пишет kyiv.news, здание возводят за скульптурной композицией, обозначающей начало трагического пути жертв Бабьего Яра. На строительной площадке объект официально обозначен как торговый комплекс.

Что символизируют следы на бетоне

Скульптурную композицию "Дорога смерти" установили в 2011 году. Её создал киевский скульптор Константин Скритуцкий. На бетонном основании он изобразил отпечатки сотен человеческих стоп – символический след людей, которых 29 сентября 1941 года нацистские оккупанты вели на расстрел.

Название памятника отсылает к конкретному маршруту по улицам Киева. "Дорогой смерти" называют путь от Лукьяновской площади до Бабьего Яра. В тот день по нему прошли десятки тысяч человек.

Как проходила "Дорога смерти" в сентябре 1941 года

28 сентября 1941 года в Киеве появились объявления с приказом всем евреям города утром собраться возле кладбищ, на углу Дегтяревской и Мельникова. Как рассказывает Украинский институт национальной памяти, на следующий день люди шли от Лукьяновской площади по улице Мельникова – нынешней улице Юрия Ильенко – до первых ворот Еврейского кладбища.

Затем маршрут поворачивал на Кагатную, нынешнюю улицу Семьи Хохловых, и проходил по Лагерной – нынешней Дорогожицкой. У входа в Братское, или Воинское, кладбище у людей отбирали деньги, драгоценности и документы, приказывали оставить вещи и верхнюю одежду.

У входа в Братское кладбище людей заставляли оставить вещи, отбирали документы и ценности Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В конце Братского кладбища, на территории нынешней телебашни, людей направляли в проход между оградой и краем оврага. Расстрелы происходили на участке длиной почти полкилометра – от места, где стоит памятник 1976 года, до территории за нынешней станцией метро "Дорогожичи".

К 18 часам 29 сентября нацисты убили почти 22 тысячи человек. Оставшихся на ночь загнали в пустые гаражи на Лагерной, а на следующий день расстреляли. Всего 29–30 сентября 1941 года в Бабьем Яру погибли 33 771 человек. Затем саперы взорвали склоны, чтобы земля засыпала тела, и заставили военнопленных выровнять дно оврага.

Почему место строительства вызвало возражения

В 2025 году проект заведения общественного питания за памятным знаком представили на Консультативном совете Департамента охраны культурного наследия КГГА. Специалисты выступили против размещения заведения по этическим причинам: на этом участке находилась немецкая застава, где людей принудительно раздевали и забирали их личные вещи перед отправкой на расстрел.

Против строительства выступала и директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова. Архитектурный проект разработал киевский архитектор Николай Вихарев.

Ранее McDonald’s подтверждала планы открыть ресторан в этом месте. Компания объясняла выбор активной городской средой: рядом находятся университеты, общежития, супермаркеты и инновационный парк UNIT.City. При этом в компании утверждали, что отведённый под строительство участок непосредственно не затрагивает памятный знак.

Ранее мы рассказали историю станции киевского метро, построенной в трагическом месте.