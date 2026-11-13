Будет -10 градусов. Когда в Украину придут зимние морозы

Последний месяц осени постепенно приобретает зимний характер, а погода зависит от движения воздушных масс

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В Украину постепенно приходит похолодание, а местами даже идет снег. Однако стоит ли украинцам ждать сильных морозов уже в ноябре?

Украинский гидрометеорологический центр приводит такие климатические показатели ноября: средняя месячная температура составляет 0–4° тепла, в Закарпатье и на юге местами – 5–9° тепла. Предзимье обычно начинается после устойчивого снижения среднесуточной температуры ниже +5°.

Какую температуру ожидают в ноябре

Начальница отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталия Птуха, комментируя предварительные расчеты на ноябрь, сообщила, что ожидаемый температурный фон будет в пределах нормы.

"Пока что, по расчетам наших специалистов и мировых прогностических центров, температурные показатели ноября на нашей территории ожидаются в пределах нормы, то есть каких-либо таких аномалий мы пока не прогнозируем", – сказала Наталия Птуха.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух также не видит оснований ожидать раннего прихода зимы. По ее оценке, ноябрь может оказаться теплее, чем обычно.

Когда возможен снег и где его ожидать

Синоптики прогнозировали предпосылки для смешанных осадков уже с начала ноября. Наталия Птуха объясняла это поступлением более прохладного воздуха с северо-запада и приближением атмосферных фронтов: на равнинной территории ожидали дождь с мокрым снегом, а в высокогорье Карпат – снег и мокрый снег.

В высокогорье Карпат в ноябре ожидают снег и мокрый снег Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Это довольно типичная ситуация для ноября, поэтому нужно быть готовыми к таким проявлениям погоды", – подчеркнула Наталья Птуха.

По климатическим данным Укргидрометцентра, среднее количество осадков в ноябре составляет 35–63 мм. В Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье – 70–108 мм, в высокогорье – до 135 мм. Эти показатели охватывают все осадки за месяц, в том числе дождь и снег.

При каких условиях приходят сильные морозы

По оценкам большинства погодных моделей, зима 2026–2027 годов в Украине ожидается теплее нормы на 1–2°. В то же время в течение сезона возможны вторжения арктического воздуха, прежде всего в северных, северо-восточных и восточных областях, а также в высокогорье Карпат.

"Морозы до −10°C вполне реалистичны, а во время более мощных вторжений арктического воздуха возможно снижение ночной температуры до −20°C и ниже", – пояснила Вера Балабух, характеризуя риски на предстоящую зиму.

Самые сильные морозы в Украине обычно приходятся на вторую половину января – первую половину февраля. Продолжительные похолодания связаны, в частности, с прекращением поступления теплого атлантического воздуха: мощный антициклон над Скандинавией способен открыть путь холоду с севера и северо-востока.

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