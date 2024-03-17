Оформляем субсидию в 2024 году: какие документы понадобятся украинцам

При необходимости заявителей могут попросить предоставить дополнительно ряд документов

Часть граждан в Украине может претендовать на жилищную субсидию. Для подачи заявления на получение этой выплаты необходимо подать соответствующие документы.

Важно отметить, что заявитель может подавать как свой паспорт, так и временное удостоверение или документ беженца. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Обращаться за получением субсидии следует в орган социальной защиты населения по месту регистрации (фактического проживания).

Какие документы потребуются

заявление;

декларация о доходах и расходах лиц;

справка о доходах;

удостоверение личности.

Также при необходимости заявителей могут попросить предоставить дополнительно некоторые документы у заявителей могут попросить дополнительно.

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ);

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть:

справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;

справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом месте и т.п.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на портале "Дія" запустили упрощенное получение субсидий. Теперь это можно сделать всего за 10 минут.