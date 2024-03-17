Оформляем субсидию в 2024 году: какие документы понадобятся украинцам
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При необходимости заявителей могут попросить предоставить дополнительно ряд документов
Часть граждан в Украине может претендовать на жилищную субсидию. Для подачи заявления на получение этой выплаты необходимо подать соответствующие документы.
Важно отметить, что заявитель может подавать как свой паспорт, так и временное удостоверение или документ беженца. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Обращаться за получением субсидии следует в орган социальной защиты населения по месту регистрации (фактического проживания).
Какие документы потребуются
- заявление;
- декларация о доходах и расходах лиц;
- справка о доходах;
- удостоверение личности.
Также при необходимости заявителей могут попросить предоставить дополнительно некоторые документы у заявителей могут попросить дополнительно.
- договор найма (аренды) жилья (при наличии);
- справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ);
- другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть:
- справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;
- справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
- акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
- договоры аренды жилья в другом месте и т.п.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на портале "Дія" запустили упрощенное получение субсидий. Теперь это можно сделать всего за 10 минут.