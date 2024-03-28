Еще один сбежал? В сети возмущены переездом известного блогера и комика за границу
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Подробности миграции комик не разглашает
Известный украинский блоггер, тиктокер и комик Александр Гусин, автор страницы "Дед Толя и Внук Саша" уехал за границу. В своих сторизах в Instagram парень не раскрывает подробностей его миграции с семьей в Канаду, а именно Калгари.
Но в сети уже распространяют его видео, которое аудитория восприняли не очень дружелюбно. Ведь только 20 марта 2024 Александр и дед Толя появились в выпуске программы "Рассмеши комика по-новому".
А 17 марта "внук Саша" заявил, что их проекты с дедом Толей временно приостановлены, то есть они не будут снимать вместе развлекательные видео, рилсы и т.д. Также закрывается их проект "Расчерепашу".
На видео, которое облетело сеть, блогер рассказывает, почему он решил переехать из Украины и отвечает на комментарии хейтеров.
"Я уехал только ради Ани (жены) и ребенка", — говорит Александр.
По словам, его жены, она также есть в видео, они решили изменить свою жизнь, ведь им надоело "жить в деревне, кормить уток и сажать картошку". Блогер также отметил, что если бы у него не было жены и ребенка, ситуация сложилась бы иначе.
"Надо жить и наслаждаться моментом", — добавил в заключение "внук Саша".
В сети мнения подписчиков разделились на этот счет, ведь для кого-то нормально в военное время переезжать за границу ради безопасности семьи, а для кого-то — нет. Сейчас выезд медийных личностей за границу, а особенно мужчина, очень жестоко воспринимается обществом.
Ранее "Телеграф" писал, что муж блогерши Пренткович после скандала с Мальдивами решил переехать за границу.