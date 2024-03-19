Джамала призналась, как муж ездит с ней за границу во время войны (видео)

Артистка раскрыла неожиданные подробности

Популярная украинская певица Джамала, которая сейчас беременна и ждет третьего ребенка, призналась, что ее муж ездит с ней за границу на гастроли. По словам артистки, Сеит-Бекир Сулейманов стал ее менеджером и занимается проверкой компаний, с которыми работает звезда.

Как призналась Джамала в интервью ютуб-каналу "Люкс ФМ", их отношения с мужем укрепились за время войны, хотя и не обходится без ссор, как и у всех семей. Однако, муж стал надежной поддержкой для беременной певицы, особенно в ее работе за границей, где она часто выступает и собирает средства.

"Не буду говорить, что все безупречно, но мы всегда находим компромиссы. Мы работаем вместе, ездим много, собираем средства для Украины. И это такая ответственность всегда", — поделилась Джамала.

По ее словам, Сеит-Бекир Сулейманов взял на себя ответственность проверять все компании и людей, с которыми работает певица, чтобы у них не было российского следа.

"На нем дополнительный такой стресс в виде менеджмента, а не просто быть моим мужем. Поэтому я пытаюсь поддержать его, он поддерживает меня", — добавила артистка.

К слову, Джамала также призналась, что планирует рожать третьего ребенка в Украине. Также она добавила, что ее муж Сеит-Бекир Сулейманов был с ней на партнерских родах два предыдущих раза и планирует быть и в третий.

Джамала и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Джамала снялась в документальном фильме "Пісні Свободи". В ленте, снятой по инициативе "Голоса Америки", рассказывается о Джамале и войне в Украине.