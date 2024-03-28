Ще один втік? У мережі обурені переїздом відомого блогера та коміка за кордон

Подробиці міграції комік не розголошує

Відомий український блогер, тіктокер та комік Олександр Гусин, автор сторінки "Дід Толя і Внук Саша" виїхав за кордон. У своїх сториз в Instagram хлопець не розкриває подробиць його міграції з родиною до Канади, а саме Калгарі.

Але у мережі вже поширюють його відео, яке аудиторія сприйняла не дуже доброзичливо. Адже тільки 20 березня 2024 року Олександр та дід Толя з'явилися у випуску програми "Розсміши коміка по-новому".

А 17 березня "внук Саша" заявив, що їх проєкт з дідом Толею тимчасово призупинено, тобто вони не будуть знімати разом розважальні відео, рілси тощо. Також закривається їх проєкт "Розчерепашу".

На відео, яке облетіло мережу, блогер розповідає, чому він вирішив переїхати з України та відповідає на коментарі хейтерів.

"Я виїхав тільки заради Ані (дружини) та дитини", — каже Олександр.

За словами, його дружини, яка також є у відео, вони вирішили змінити своє життя, адже їм набридло "жити у селі, годувати качок та садити картоплю". Блогер також закцентував, що якби у нього не було дружини та дитини, ситуація склалася б інакше.

"Треба жити і насолоджуватися моментом", — додав на останок "внук Саша".

У мережі думки підписники розділилися щодо цього, адже для когось нормально у воєнний час переїжджати за кордон заради безпеки родини, а для когось — ні. Наразі виїзд медійних особистостей за кордон, а особливо чоловік, дуже жорстоко сприймається суспільством.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловік блогерки Пренткович після скандалу з Мальдівами вирішив переїхати за кордон.