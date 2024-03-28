Загадочные украинские фамилии: языковеды до сих пор бьются над тем, чтобы разгадать их значение

Эти фамилии не ясны ни своей семантикой, ни строением

Значение подавляющего большинства украинских фамилий известно, по крайней мере, языковедам. Однако, есть и такие родовые имена, которые, в буквальном смысле, вводят в ступор опытных специалистов.

"Телеграф" собрал подборку фамилий, в которых неизвестным остается не только значение, но и происхождение. Основывались мы на работе языковеда Юлиана Редько.

"Существует также большое количество фамилий, образование которых объяснить совершенно невозможно. Это искусственно образованные слова, непонятные для нас ни своей семантикой, ни строением", — пишет языковед.

Фамилия Цубера насчитывает 1791 носителя. Значения и происхождение фамилии до сих пор неизвестны.

Фамилия Баляба насчитывает всего 170 носителей по всей Украине. Значения и происхождение фамилии до сих пор неизвестны.

Фамилия Пось насчитывает всего 159 носителей. Значения и происхождение фамилии до сих пор неизвестны.

Другие фамилии, над значением которых до сих пор бьются языковеды, еще менее распространены. Количество носителей в основном меньше сотни на всю страну. Это такие фамилии:

Галазика

Сикилинда

Пиндра

Цубера

Нарепеха

Джичка

Джебка

Шпуй

Цюзь

Напомним, ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, которые получали только добряки: проверьте в списке свою.