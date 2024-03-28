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Загадочные украинские фамилии: языковеды до сих пор бьются над тем, чтобы разгадать их значение

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Эти редкие фамилии встретишь нечасто Новость обновлена 28 марта 2024, 17:46
Эти редкие фамилии встретишь нечасто. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эти фамилии не ясны ни своей семантикой, ни строением

Значение подавляющего большинства украинских фамилий известно, по крайней мере, языковедам. Однако, есть и такие родовые имена, которые, в буквальном смысле, вводят в ступор опытных специалистов.

"Телеграф" собрал подборку фамилий, в которых неизвестным остается не только значение, но и происхождение. Основывались мы на работе языковеда Юлиана Редько.

"Существует также большое количество фамилий, образование которых объяснить совершенно невозможно. Это искусственно образованные слова, непонятные для нас ни своей семантикой, ни строением", — пишет языковед.

  • Фамилия Цубера насчитывает 1791 носителя. Значения и происхождение фамилии до сих пор неизвестны.
  • Фамилия Баляба насчитывает всего 170 носителей по всей Украине. Значения и происхождение фамилии до сих пор неизвестны.
  • Фамилия Пось насчитывает всего 159 носителей. Значения и происхождение фамилии до сих пор неизвестны.

Другие фамилии, над значением которых до сих пор бьются языковеды, еще менее распространены. Количество носителей в основном меньше сотни на всю страну. Это такие фамилии:

  • Галазика
  • Сикилинда
  • Пиндра
  • Цубера
  • Нарепеха
  • Джичка
  • Джебка
  • Шпуй
  • Цюзь

Напомним, ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, которые получали только добряки: проверьте в списке свою.

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#Фамилии #Значение фамилии #Происхождение фамилии #Странные фамилии