Загадкові українські прізвища: мовознавці й досі б'ються над тим, аби розгадати їх значення

Ці прізвища не зрозумілі ні своєю семантикою, ні будовою

Значення переважної більшості українських прізвищ відоме, принаймні мовознавцям. Однак, є й такі родові імена, що, в буквальному сенсі, вводять в ступор найдосвідченіших фахівців.

"Телеграф" зібрав добірку прізвищ, в яких невідомим залишається не лише значення, але й походження. Ґрунтувалися ми на роботі мовознавця Юліана Редько.

"Існує також велика кількість прізвищ, утворення яких пояснити зовсім неможливо. Це штучно утворені слова, незрозумілі для нас ні своєю семантикою, ні будовою", — пише мовознавець.

Прізвище Цубера налічує 1791 носіїв. Значення і походження прізвища досі невідомі.

Прізвище Баляба налічує лише 170 носіїв по всій Україні. Значення і походження прізвища досі невідомі.

Прізвище Пось налічує лише 159 носіїв. Значення і походження прізвища досі невідомі.

Інші прізвища, над значенням яких досі б'ються мовознавці, ще менш розповсюджені. Кількість носіїв здебільшого менше сотні на всю країну. Це такі прізвища:

Галазика

Сикилінда

Піндра

Цубера

Нарепеха

Джичка

Джебка

Шпуй

Цюзь

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які отримували тільки добряки: перевірте у списку своє.