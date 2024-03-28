Загадкові українські прізвища: мовознавці й досі б'ються над тим, аби розгадати їх значення
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Ці прізвища не зрозумілі ні своєю семантикою, ні будовою
Значення переважної більшості українських прізвищ відоме, принаймні мовознавцям. Однак, є й такі родові імена, що, в буквальному сенсі, вводять в ступор найдосвідченіших фахівців.
"Телеграф" зібрав добірку прізвищ, в яких невідомим залишається не лише значення, але й походження. Ґрунтувалися ми на роботі мовознавця Юліана Редько.
"Існує також велика кількість прізвищ, утворення яких пояснити зовсім неможливо. Це штучно утворені слова, незрозумілі для нас ні своєю семантикою, ні будовою", — пише мовознавець.
- Прізвище Цубера налічує 1791 носіїв. Значення і походження прізвища досі невідомі.
- Прізвище Баляба налічує лише 170 носіїв по всій Україні. Значення і походження прізвища досі невідомі.
- Прізвище Пось налічує лише 159 носіїв. Значення і походження прізвища досі невідомі.
Інші прізвища, над значенням яких досі б'ються мовознавці, ще менш розповсюджені. Кількість носіїв здебільшого менше сотні на всю країну. Це такі прізвища:
- Галазика
- Сикилінда
- Піндра
- Цубера
- Нарепеха
- Джичка
- Джебка
- Шпуй
- Цюзь
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які отримували тільки добряки: перевірте у списку своє.