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Загадкові українські прізвища: мовознавці й досі б'ються над тим, аби розгадати їх значення

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Ці рідкісні прізвища зустрінеш нечасто Новина оновлена 28 березня 2024, 17:46
Ці рідкісні прізвища зустрінеш нечасто. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ці прізвища не зрозумілі ні своєю семантикою, ні будовою

Значення переважної більшості українських прізвищ відоме, принаймні мовознавцям. Однак, є й такі родові імена, що, в буквальному сенсі, вводять в ступор найдосвідченіших фахівців.

"Телеграф" зібрав добірку прізвищ, в яких невідомим залишається не лише значення, але й походження. Ґрунтувалися ми на роботі мовознавця Юліана Редько.

"Існує також велика кількість прізвищ, утворення яких пояснити зовсім неможливо. Це штучно утворені слова, незрозумілі для нас ні своєю семантикою, ні будовою", — пише мовознавець.

  • Прізвище Цубера налічує 1791 носіїв. Значення і походження прізвища досі невідомі.
  • Прізвище Баляба налічує лише 170 носіїв по всій Україні. Значення і походження прізвища досі невідомі.
  • Прізвище Пось налічує лише 159 носіїв. Значення і походження прізвища досі невідомі.

Інші прізвища, над значенням яких досі б'ються мовознавці, ще менш розповсюджені. Кількість носіїв здебільшого менше сотні на всю країну. Це такі прізвища:

  • Галазика
  • Сикилінда
  • Піндра
  • Цубера
  • Нарепеха
  • Джичка
  • Джебка
  • Шпуй
  • Цюзь

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які отримували тільки добряки: перевірте у списку своє.

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#Прізвища #Значення прізвища #Походження прізвища #Дивні прізвища