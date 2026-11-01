Мобилизация с 1 ноября: кого могут призвать в ряды ВСУ в первую очередь

Какие правила мобилизации будут действовать в ноябре 2026 года

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В ноябре 2026 года очередность мобилизации в Украине зависит от потребностей армии и задач, которые Генеральный штаб ВСУ ставит перед территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Однако точно назвать категории военнообязанных, которых будут призывать прежде всего, невозможно: соответствующие распоряжения не находятся в открытом доступе.

При этом по общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, годные к службе и не имеющие отсрочки или бронирования.

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Кого будут мобилизовывать в первую очередь в ноябре

ТЦК и СП проводят призыв в соответствии с мобилизационными задачами и распоряжениями Генштаба ВСУ. Именно эти документы определяют необходимое количество военнообязанных для доукомплектования подразделений, приоритетный возраст и нужные военно-учетные специальности.

Поскольку распоряжения непубличны, составить достоверный список тех, кого мобилизуют первыми в ноябре, нельзя. Потребность в конкретных специалистах зависит от задач и укомплектованности подразделений.

В Минобороны также объясняют, что мобилизованные получают назначение в соответствии с потребностями комплектования, которые определяет Генеральный штаб ВСУ.

Мобилизация. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Мобилизуют ли тех, кто раньше не служил

Отсутствие военного опыта не освобождает от мобилизации. Мужчину от 25 до 60 лет могут призвать, если он военнообязанный, годен по состоянию здоровья и не имеет законных оснований для отсрочки. Предыдущая служба не входит в перечень обязательных условий призыва, который приводит Минобороны.

Для людей без опыта службы либо тех, кто осваивает другую специальность, предусмотрена базовая общевойсковая, а при необходимости — и профессиональная подготовка. Соответствующий порядок описан на официальном сайте центров рекрутинга украинской армии.

Могут ли призвать мужчин до 25 лет

Возраст до 25 лет не означает одинаковых правил для всех. В Минобороны называют отдельные случаи возможного призыва — в частности, офицеров запаса и тех, кто прошел срочную службу. Поэтому значение имеют военно-учетный статус и основания для отсрочки.

При этом действующий закон отдельно защищает от обязательного призыва до достижения 25 лет военнообязанных, прошедших базовую военную службу: в этот период их могут призвать только с согласия. Такая норма предусмотрена статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Освобождает ли от мобилизации возраст старше 50 лет

Сам по себе возраст 50 или 55 лет не исключает человека из общей категории военнообязанных, подлежащих мобилизации. Для мужчин этого возраста также имеют значение пригодность к службе и наличие отсрочки или бронирования. Общее правило призыва охватывает возраст от 25 до 60 лет, как указано на официальном портале Сил обороны.

Женщин, включая состоящих на воинском учете медиков и фармацевтов, принудительно не мобилизуют. Их призыв в военное время возможен добровольно — это прямо установлено законом "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, что основные правила призыва в ноябре не меняются, однако правительство пересматривает подход к бронированию работников.