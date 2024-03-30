Какие доходы не учитываются при получении субсидии: есть нюансы

От средней прибыли семьи зависит сумма субсидии

В Украине завершается отопительный период, а вместе с ним и выплата субсидий, рассчитанная на него. Уже с мая будут начисляться пособия на оплату услуг ЖКХ в меньшем размере.

Для тех, кто планирует подать документы на получение субсидии, следует знать, что на ее сумму и право получения влияет совокупный доход семьи. В него входят пенсия, зарплата и т.д. Однако есть некоторые выплаты, которые не учитываются в общей прибыли. Среди прочего это:

выплата помощи ВПЛ на проживание (для тех категорий, которые продолжают получать деньги ),

помощь от международных организаций, в частности ООН или грантовые программы на лечение, обучение, оздоровление и т.д.

выплата пособия при рождении ребенка.

С последней выплатой есть важный нюанс. В средний общий доход семьи не включается единовременная выплата при рождении ребенка — 10 320 грн. Дальнейшие выплаты — 860 грн. в течение 36 месяцев уже должны быть включены в декларацию при подаче документов.

Для тех, кто уже получает субсидию, напоминаем — после изменения имущественного или семейного положения нужно сообщить в Пенсионный фонд для корректировки документов и, при необходимости, суммы субсидии. На это отводится 30 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая именно пенсионная выплата влияет на сумму субсидии. При начислениях учитывают пенсию в разные месяцы.