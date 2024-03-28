Сумма субсидии вскоре станет меньше: когда это произойдет и почему

Весной будет продолжаться переназначение субсидий

В Украине продолжается выплата и назначение жилищных субсидий. Они назначаются на отопительный период, который продлится до 30 апреля. С 1 мая субсидию будут назначаться на неотапливаемый сезон, однако в последний месяц получения средств их количество будет ниже, чем в предыдущие месяцы.

В Пенсионном фонде отмечают, что это связано с продолжительностью отопительного сезона. Он будет влиять на стоимость тепловой энергии, природного газа и отопительного электричества — в апреле и в октябре оно рассчитывается на неполный месяц. Учитывается продолжительность отопительного сезона 16 октября по 15 апреля.

Таким образом, по подсчетам Пенсионного фонда, в мае будет выплачена последняя субсидия отопительного периода 2023/2024 годов за апрель. Она будет рассчитана на все полученные услуги, однако услуги отопления только за 15 дней.

Ранее "Телеграф" отмечал, что субсидия и льгота — это разные услуги. Если вы предпочитаете получать в неотапливаемый период льготу, а не субсидию на оплату услуг ЖКХ, то для этого сначала нужно отказаться от получения субсидии на неотапливаемый период. Одновременно два вида пособия от государства получать невозможно.