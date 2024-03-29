Дорожает ли главный продукт Пасхи: названы цены в украинских супермаркетах

Этот продукт является базовым и популярным в Украине круглый год

Из-за Великого поста в Украине дорожает рыба. А вот яйца накануне пасхи по западному обряду (в этом году она отмечается 31 марта) не только не выросли в цене, но и продолжают дешеветь.

По данным портала "Минфин", по состоянию на пятницу, 29 марта, десяток яиц С1 торговой марки "Квочка" в среднем стоит 54,99 грн. За десяток яиц "Ясенсвит" в среднем просят 54,05 грн. Средняя цена упаковки из 30 штук яиц "Ясенсвит" составляет 148,15 грн.

При этом среднемесячные цены на яйца в феврале были выше. Так, десяток "Квочки" стоил 58,01 грн, а стоимость яиц "Ясенсвит" в среднем была 61,57 грн.

Стоит отметить, что спрос на яйца в Украине традиционно растет с приближением пасхальных праздников. Их принято красить в больших количествах, а также они идут в тесто на паски. Однако в связи с тем, что между Пасхой по западному и восточному обрядам в этом году такой большой временной разрыв (христиане восточного обряда будут отмечать Христово Воскресенье 5 мая), яйца пока не демонстрируют роста стоимости.

Как сообщал "Телеграф", эксперты ранее предупреждали о росте цен на яйца перед Пасхой. Они также дали прогноз, когда цены на них стабилизируются.