СМИ: Диссертацию судьи Босого с пятой попытки проверят на плагиат – глава НАОКВО Бутенко

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) проверит на предмет наличия плагиата декларацию председателя Хозяйственного суда г. Киева Вадима Босого. Об этом идет речь в материале проекта СтопКор. По данным журналистов, с соответствующей просьбой в агентство они обращались пять раз, и только с пятой попытки ведомство решило взять диссертацию в работу.

По данным открытых источников, в 2021 году Босой получил ученую степень доктора наук. Он защитил научную работу на тему "Административно-правовой статус беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной или временной защите: теоретический и праксеологический аспект". Примечательно, что защита диссертации проходила в Днепре, хотя на тот момент судья постоянно жил и работал в Киеве. Данный факт заинтересовал журналистов в контексте ряда недавних скандалов вокруг "заимствований" в научных работах топ-чиновников, говорится в материале.

В конце марта журналисты СтопКора направили в НАОКВО жалобу с просьбой проверить возможные факты академического плагиата в диссертационной работе руководителя столичного Хозсуда Вадима Босого. "Следует заметить, что это уже пятый случай, когда общественность обращается в НАОКВО с жалобами подобного содержания. Однако в предыдущих четырех случаях жалоба не рассматривалась и возвращалась заявителю без рассмотрения по основаниям, имеющим признаки чисто формального подхода", — говорится в статье.

Редакция СтопКора также связалась с председателем НАОКВО Андреем Бутенко, чтобы получить его комментарий. "В частности, репортеров интересовало, ощущают ли в агентстве определенное давление, когда рассматривают жалобы относительно чиновников. В ответе руководитель заверил, что все будет происходить в соответствии с установленным порядком, и никакие внешние факторы не влияют на рассмотрение дела", — добавляют в издании.

Напомним, что судья Босой известен как фигурант сомнительного решения по делу Нацбанка против Игоря Коломойского, которое позволило олигарху "сэкономить" 9 миллиардов гривен. После выхода расследования СтопКора состоянием и делами Босого заинтересовались в ВККСУ и НАПК. В ВККС проинформировали, что обращение СтопКора по поводу проверки деклараций Босого принято и уже находится на рассмотрении.