Большинство пенсионеров в Украине получают менее 5 тысяч гривен пенсии: Пенсионный фонд раскрыл детали

Размер средней пенсии в Украине составляет 5743,27 грн.

По состоянию на апрель текущего года в Украине более 10 млн пенсионеров, а именно 10 154 705 человек, это почти на 30 тыс. человек меньше, чем на начало января. При этом абсолютное большинство из них получают пенсию, менее 5 тыс. гривен.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Из приведенного графика следует, что большинство украинских пенсионеров вообще не получают более 3 тыс. гривен.

Наглядно и в цифрах это выглядит следующим образом:

до 3000 гривен — получают 26,8% пенсионеров, это 2 725 285 человек, средняя пенсия — 2761,58 грн;

от 3001 до 4000 гривен – имеют 17,3%, это 1 754 068 человек, средняя пенсия – 3 548,08 грн;

от 4001 до 5000 гривен — получают 18,6% пенсионеров, это 1 889 222 человека, средняя пенсия — 4415,87 грн;

от 5001 до 10000 гривен — имеют 25,2%, это 2 561 420 человек, средняя пенсия — 6843,67 грн;

свыше 10 000 гривен — получают 12,1%, это 1 224 71 человек, средняя пенсия — 15 268,49 грн.

Снятие с сайта ПФУ

При этом самая высокая средняя пенсия в разрезе регионов зафиксирована в Донецкой (7017,36 грн) и Ровенской (7205,37 грн) областях, а также в Киеве (7847,68 грн). Самые низкие пенсии в Тернопольской (4399,66 грн.), Черновицкой (4 597,56 грн.) и Закарпатской (4 615,87 грн.) областях.

Напомним, в марте в Украине были проиндексированы пенсии. Правда, индексация затронула не всех. По состоянию на 1 апреля 2024 размер средней пенсии в Украине составляет 5743,27 грн, что на 358,02 грн больше, чем было в начале года (5385,25 грн).