Внутренним переселенцам перестают платить пенсии? Старики жалуются на проблемы с выплатами

Один из механизмов проверки данных пенсионеров похоже дал сбой

С конца марта в Украине наблюдаются проблемы с выплатами пенсий для внутренних переселенцев. Те из них, кто прошел физическую идентификацию через Ощадбанк, не получают выплаты.

Первые жалобы на это начали поступать в конце марта на форуме сайта Минфина. Согласно им получалось, что даже прохождение физической идентификации в государственном Ощадбанке не гарантирует выплату пенсии.

Жалобы на проблему с выплатами пенсий

"Мама прошла идентификацию в кассе банка в феврале месяце (посмотрела остаток в кассе), позвонили в ПФУ, где сказали, что Ощадбанк перестал предоставлять информацию об идентификации и ничего не отображается. Только личное обращение в ПФУ, где нужно выстоять в очереди несколько часов 80 летнему пенсионеру. Все для людей", — говорится в сообщении на форуме.

Наличие подобной проблемы "Телеграфу" подтвердил один из пенсионеров из числа ВПЛ, уроженец Донецка Игорь, еще в 2014-м году переехавший в столицу.

"25 марта мы с женой прошли физическую идентификацию в Ощадбанке, однако 9 апреля пенсию я не получил. Пришлось уже лично обращаться в Пенсионный фонд Украины, пройти очередь из внутренних переселенцев пришедших восстановить выплаты. Как объяснили в самом ПФУ, после ввода в действие механизма физической идентификации через "Дія", Ощадбанк перестал поставлять данные, и получается, что данные о моей физической идентификации 25 марта в Пенсионный просто не поступили. Пенсия же за апрель будет выплачена не ранее мая", — рассказал Игорь.

Согласно действующему законодательству – Постановлению Кабинета министров Украины №637 от 5 ноября 2014 года, для получения пенсии раз в 6 месяцев ВПЛ должны проходить физическую идентификацию одним из трех способов:

лично явиться в территориальные органы ПФУ;

прийти в отделение "Ощадбанка";

авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. підпис" ("Дія ID"), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Вместе с тем, при прохождении физической идентификации в Ощадбанке, банковское учреждение обязано отправить данные в ПФУ до 25 числа, так что не исключено, что данные собеседника "Телеграфа" не дошли до Пенсионного фонда.

"Телеграф" попытался получить комментарий о сложившейся ситуации в ПФУ и "Ощадбанке", однако пока безуспешно. Мы будем продолжать держать ситуацию на контроле.

Тем временем в апреле продолжающие работать пенсионеры смогут получить повышенную пенсию, но лишь те, кто официально работает не менее 24 месяцев после наступления пенсионного возраста.