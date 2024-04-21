Только кажется, что сложно: как понять, что вам показывает двухзонный счетчик на свет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 558
Производители по-разному обозначают понятие "день" и "ночь"
Платежка за электроэнергию может быть едва ли не вдвое меньше, если установить в своем доме двухзонный счетчик. Если у вас уже стоит такой счетчик, осталось разобраться, как правильно снимать с него показания. "Телеграф" вам в этом поможет.
Двухзонный счетчик показывает данные по текущему времени, дате и количеству потребленной электроэнергии в целом. Однако его особенность в том, что он считает отдельно "ночной" и "дневной" тарифы. Ваша задача состоит в том, чтобы зафиксировать каждое из показаний по отдельности. Об этом говорится на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Если у вас установлен двухтарифный счетчик, потребление электроэнергии происходит в двух зонах:
- с 7:00 до 23:00 – "день"
- с 23:00 до 7:00 – "ночь"
Для снятия показаний необходимо определить на панели обозначения "день" и "ночь", которые в зависимости от компании-производителя счетчика обозначены следующим образом:
- Бренд MTX: "день" — "1.8.2", "ночь" — "1.8.1";
- Бренд NiK (тип 1): "день" — "1.8.2", "ночь" — "1.8.1";
- Бренд NiK (тип 2): "день" — "15.8.2", "ночь" — "15.8.1";
- Бренд NiK (тип 3): "день" — "T22", "ночь" — "T21";
- Бренд GAMA (тип 1): "день" — "15.8.2", "ночь" — "15.8.1";
- Бренд GAMA (тип 2): "день" — "1.8.2", "ночь" — "1.8.1";
Эти индексы выводятся на экран счетчика поочередно.
Как снять показания:
- для переключения значения следует нажать кнопку "Ввод";
- переключить табло на тариф "день", просмотреть и записать показатели;
- переключить табло на тариф ночь, просмотреть и записать показатели.
При снятии показаний счетчика необходимо писать только цифры к запятой (черному цвету), указывающие на целые киловатт-часы. Цифры после запятой и нули писать не нужно. Среднесуточный показатель не следует фиксировать – его рассчитает поставщик услуг с учетом соответствующих коэффициентов.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине могут поднять тарифы на свет. За электроэнергию будем платить по европейским ценам.