Только кажется, что сложно: как понять, что вам показывает двухзонный счетчик на свет

Производители по-разному обозначают понятие "день" и "ночь"

Платежка за электроэнергию может быть едва ли не вдвое меньше, если установить в своем доме двухзонный счетчик. Если у вас уже стоит такой счетчик, осталось разобраться, как правильно снимать с него показания. "Телеграф" вам в этом поможет.

Двухзонный счетчик показывает данные по текущему времени, дате и количеству потребленной электроэнергии в целом. Однако его особенность в том, что он считает отдельно "ночной" и "дневной" тарифы. Ваша задача состоит в том, чтобы зафиксировать каждое из показаний по отдельности. Об этом говорится на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Если у вас установлен двухтарифный счетчик, потребление электроэнергии происходит в двух зонах:

с 7:00 до 23:00 – "день"

с 23:00 до 7:00 – "ночь"

Для снятия показаний необходимо определить на панели обозначения "день" и "ночь", которые в зависимости от компании-производителя счетчика обозначены следующим образом:

Бренд MTX: "день" — "1.8.2", "ночь" — "1.8.1";

Бренд NiK (тип 1): "день" — "1.8.2", "ночь" — "1.8.1";

Бренд NiK (тип 2): "день" — "15.8.2", "ночь" — "15.8.1";

Бренд NiK (тип 3): "день" — "T22", "ночь" — "T21";

Бренд GAMA (тип 1): "день" — "15.8.2", "ночь" — "15.8.1";

Бренд GAMA (тип 2): "день" — "1.8.2", "ночь" — "1.8.1";

Эти индексы выводятся на экран счетчика поочередно.

Как снять показания:

для переключения значения следует нажать кнопку "Ввод";

переключить табло на тариф "день", просмотреть и записать показатели;

переключить табло на тариф ночь, просмотреть и записать показатели.

При снятии показаний счетчика необходимо писать только цифры к запятой (черному цвету), указывающие на целые киловатт-часы. Цифры после запятой и нули писать не нужно. Среднесуточный показатель не следует фиксировать – его рассчитает поставщик услуг с учетом соответствующих коэффициентов.

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