Будут отключения: украинцев призвали экономить свет и назвали наиболее "прожорливые" приборы (инфографика)

Ситуация усугубилась из-за погоды

В четверг, 18 апреля, в Украине зафиксирован дефицит электроэнергии в энергосистеме. Ожидается, что он будет наблюдаться в течение почти всех суток.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго". Отмечается, что такая ситуация вызвана повреждениями, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям.

В компании подчеркнули, что утром и днем Диспетчерский центр привлекает аварийную помощь из энергосистем европейских стран. С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. В то же время отмечается, что эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса. Для бытовых потребителей ограничения потребления продолжают действовать в Харьковской области.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность — максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать при наличии альтернативные источники питания", — говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", на тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. Работе солнечных электростанций препятствует плотная облачность во всех регионах. На атомных электростанциях идет плановая ремонтная кампания.

Какими приборами лучше не пользоваться

Украинцам также напомнили, какие бытовые приборы потребляют больше всего электроэнергии. Ими нежелательно пользоваться в часы пиковой нагрузки на энергосистему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 апреля российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине. Тогда они запустили по стране беспилотники и ракеты разных типов. В результате была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.