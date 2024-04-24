В "Интерпайпе" рассказали, как решают проблему нехватки производственного персонала

Ведется системная работа

Нехватка производственного персонала является одним из самых серьезных рисков, из-за которых могут остановиться заводы промышленной компании "Интерпайп". Поэтому в компании пытаются если не решить проблему полностью, хотя бы замедлить ее критическое обострение. Об этом пишет издание "Форбс-Украина".

"Интерпайп" создает для своих работников безопасные условия на производстве, предлагает беспрецедентный социальный пакет для сотрудников в зоне боевых действий, работает со студентами профтеха и технических вузов, нанимает работников без соответствующих навыков и обучает непосредственно на производстве", — говорит директор по персоналу "Интерпайпа" Виталий Пахомов. Кроме того, большинство топ-менеджеров компании даже при возможности не работают удаленно, физически находятся вместе с коллективами, чем дополнительно мотивируют работников.

По информации издания, с началом полномасштабного вторжения текучесть персонала в "Интерпайпе" несколько сократилась, однако проблема постоянного кадрового голода на всех производственных участках сохраняется. Рынок труда в прифронтовых регионах значительно сузился из-за мобилизации и эмиграции населения в более отдаленные от войны регионы.

Частично кадровый дефицит "Интерпайп" компенсирует за счет подрядных организаций, возвращает на работу пенсионеров, максимально удерживает внутренних ветеранов и привлекает внешних, трудоустраивает женщин. Но это точечные решения, только смягчающие проблему, но не решающие ее.

"Системная работа ведется в двух направлениях. Первое — удержать текущий квалифицированный персонал, который постоянно работает сверхурочно, иногда без выходных. Конечно это компенсируется материально. А с учетом 20% повышения зарплаты с марта текущего года фактический заработок на предприятиях "Интерпайп" — самый высокий в отрасли", – рассказывает Виталий Пахомов.

Кроме того, для рабочих, в частности в зоне боевых действий, то есть в Никополе, созданы максимально безопасные условия: рабочие места оборудованы мобильными укрытиями, функционируют капитальные укрытия. Также предлагается беспрецедентный социальный пакет. С началом обстрелов Никополя несовершеннолетних детей сотрудников вместе с сопровождающими взрослыми эвакуировали в безопасное место, организовали быт, досуг и учебный процесс, на все средства компании. В случае вражеских попаданий компания помогает с восстановлением жилья.

Второе направление работы по утолению кадрового голода – обучение рабочих смежным профессиям, чтобы иметь возможность ротировать персонал в зависимости от текущих производственных задач, а также наем рабочих без профессионального образования, необходимого опыта работы и квалификации и обучения людей непосредственно на производстве.

"Мы готовы обучать работников с нуля. И если посмотреть статистику за последние два года, 80% новых работников пришли к нам без опыта и получили рабочую специальность уже на производстве. Под каждую рабочую специальность у нас есть лицензированная программа обучения продолжительностью два, три, иногда шесть месяцев. Есть теоретический блок и практика на производстве. Последней руководит производственный наставник, выполняя свою текущую работу, он параллельно учит ученика", – рассказывает Виталий Пахомов.

Отдельную работу "Интерпайп" проводит со студентами профтехучреждений и вузов региона, одна из инициатив — специальные учебные программы для студентов вузов и привлечение их в дальнейшем на позиции линейных руководителей (мастеров) на производстве, которая стартовала для участников с текущим учебным годом.