Воры вскрывают их в два счета: какой замок хуже всего подходит для дома

Дешевые модели часто имеют всего четыре или пять штифтов и недостаточно точный механизм

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Простой недорогой навесной замок – один из самых слабых вариантов для защиты дома от вскрытия отмычками. Его уязвимость связана с несложным внутренним устройством.

Lockpickmall называет простые навесные замки одними из самых легких для вскрытия без оригинального ключа. Основные причины – небольшое количество штифтов и низкая точность изготовления многих дешевых моделей.

Почему простые навесные замки легче вскрыть

В базовых навесных замках часто устанавливают всего четыре или пять штифтов. В более сложных механизмах их бывает восемь и больше: чем меньше таких элементов, тем проще работать с ними при вскрытии отмычками.

В базовых навесных замках часто устанавливают всего четыре или пять штифтов

Вторая слабость – производственные допуски. Во многих недорогих замках механизм допускает небольшие отклонения в положении штифтов и все равно открывается. Поэтому для разблокировки не требуется настолько точно выравнивать их, как в более качественно изготовленном механизме.

"Родственник" навесного замка, который часто встречается в квартирах

Цилиндровые штифтовые, или "английские", замки и большинство классических навесных замков имеют одинаковый принцип секретности. Снаружи они различаются: один устанавливают в дверь, другой представляет собой отдельное устройство с дужкой. Однако внутри обоих работает штифтовый механизм, основанный на принципе Линуса Йеля.

Его основа – вращающийся сердечник и подпружиненные латунные штифты разной длины. Пока штифты пересекают эту границу, они блокируют поворот сердечника.

Правильный ключ выравнивает пары штифтов на линии среза и освобождает сердечник для поворота Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Правильный ключ поднимает штифты так, чтобы места разделения их пар оказались точно на линии среза. Тогда сердечник поворачивается.

И для навесного, и для цилиндрового штифтового замка используют плоский "английский" ключ с зубцами на одной стороне: глубина его вырезов соответствует длине штифтов внутри замка.

Как сообщал "Телеграф", в холодную и влажную погоду замки на дверях, воротах и сараях могут заедать. Жидкие масла и универсальные спреи, в частности WD-40, способны ухудшить их работу зимой.