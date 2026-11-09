Воры вскрывают их в два счета: какой замок хуже всего подходит для дома
- Автор
-
- Дата публикации
-
Дешевые модели часто имеют всего четыре или пять штифтов и недостаточно точный механизм
Простой недорогой навесной замок – один из самых слабых вариантов для защиты дома от вскрытия отмычками. Его уязвимость связана с несложным внутренним устройством.
Lockpickmall называет простые навесные замки одними из самых легких для вскрытия без оригинального ключа. Основные причины – небольшое количество штифтов и низкая точность изготовления многих дешевых моделей.
Почему простые навесные замки легче вскрыть
В базовых навесных замках часто устанавливают всего четыре или пять штифтов. В более сложных механизмах их бывает восемь и больше: чем меньше таких элементов, тем проще работать с ними при вскрытии отмычками.
Вторая слабость – производственные допуски. Во многих недорогих замках механизм допускает небольшие отклонения в положении штифтов и все равно открывается. Поэтому для разблокировки не требуется настолько точно выравнивать их, как в более качественно изготовленном механизме.
"Родственник" навесного замка, который часто встречается в квартирах
Цилиндровые штифтовые, или "английские", замки и большинство классических навесных замков имеют одинаковый принцип секретности. Снаружи они различаются: один устанавливают в дверь, другой представляет собой отдельное устройство с дужкой. Однако внутри обоих работает штифтовый механизм, основанный на принципе Линуса Йеля.
Его основа – вращающийся сердечник и подпружиненные латунные штифты разной длины. Пока штифты пересекают эту границу, они блокируют поворот сердечника.
Правильный ключ поднимает штифты так, чтобы места разделения их пар оказались точно на линии среза. Тогда сердечник поворачивается.
И для навесного, и для цилиндрового штифтового замка используют плоский "английский" ключ с зубцами на одной стороне: глубина его вырезов соответствует длине штифтов внутри замка.
Как сообщал "Телеграф", в холодную и влажную погоду замки на дверях, воротах и сараях могут заедать. Жидкие масла и универсальные спреи, в частности WD-40, способны ухудшить их работу зимой.