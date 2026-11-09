Начинали с раскладного стола в поселке: как появилась "Аврора" и кто ее владельцы

На середину 2026 года компания насчитывала примерно 1 900 магазинов в Украине и более 60 в Румынии

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За первый квартал 2026 года товарооборот "Авроры" достиг 16,1 млрд грн с НДС – на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сеть доступных товаров для дома и повседневного пользования работает в Украине и Румынии.

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О владельцах и финансовых результатах компании пишет Retailers.ua. В основе бизнеса – формат one dollar store, то есть магазинов с товарами по низкой фиксированной цене.

Кому принадлежит "Аврора"

Сеть основали предприниматели Тарас Панасенко и Лев Жиденко. Панасенко сейчас занимает должность генерального директора, а Жиденко владеет основной долей бизнеса – более 50% компании.

Миноритарными пакетами акций владеют Тарас Панасенко и финансовый директор Леся Клименко. В 2021 году к кругу владельцев присоединился американский инвестиционный фонд Horizon Capital, который принял участие в развитии сети.

Первую торговую точку будущей сети открыли в Опишне в 2011 году Источник: life.liga.net

Как сеть начиналась со складного стола

Идея бизнеса возникла у Панасенко после участия в программе Work and Travel в США. Там он познакомился с форматом one dollar store, а в 2011 году после возвращения в Украину вместе с Жиденко решил реализовать эту концепцию. Первой стала небольшая торговая точка в поселке Опишня в Полтавской области: товары продавали со складного стола за 5, 10 или 15 грн.

Первые товары в Опишне продавали за 5, 10 или 15 грн Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

После успешного старта предприниматели открыли еще одну точку в соседней Диканьке. Затем появился полноценный магазин на центральном рынке Полтавы под названием "Веселый кошик". В начале 2012 года компания сменила название на "Хватай. Все по 5, 10, 15", а за первый год работы сеть выросла до пяти магазинов.

Позже бренд получил название "Я люблю Аврору". В 2014 году компания начала продавать франшизу. Еще одним шагом в расширении стало поглощение сети "АЯ", у которой было 27 торговых точек.

В 2025 году "Аврора" открывала новую торговую точку в среднем каждые 20 часов Источник: Телеграф

Выручка, прибыль и уплаченные налоги

За 2024 год выручка "Авроры" составила 38 млрд грн, а прибыль – 4 млрд грн. С 2021 года бизнес вырос в 6,5 раза. В 2025 году компания открывала новую торговую точку в среднем каждые 20 часов.

За первые три месяца 2026 года сеть уплатила более 2,5 млрд грн налогов. Это на 19,4% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Компания называет работу в легальном поле своей принципиальной позицией.

"Аврора" также входит в Ассоциацию ритейлеров Украины, Европейскую Бизнес Ассоциацию и Американскую торговую палату в Украине.

Как сообщал "Телеграф", украинка нашла набор елки в "Аврора", которую можно вырастить за 12 часов.