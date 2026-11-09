Последние дни безумной скидки на мороженое в "АТБ": успейте сэкономить почти 100 грн на упаковке

Акция действует с 4 по 10 ноября, а подборка товаров со скидками обновляется еженедельно

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В "АТБ", где заметили сладкую акцию, мороженое "Три Медведя" со вкусом vanille-yuzu fruit, 450 г, продают за 114,90 грн вместо 209,90 грн. Предложение входит в ноябрьскую подборку акционных товаров сети.

О скидках на мороженое в "АТБ" сообщает "Телеграф".

Больше читайте в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"

На упаковке десерта указано, что это мороженое со вкусом ванили и наполнителем со вкусом юдзу. Акционная цена касается одной упаковки массой 450 г.

Десерт сочетает вкус ванили и наполнитель со вкусом юдзу

Новые товары в подборке "Экономия" появляются каждую среду, сообщает "АТБ" на своем сайте. Перечень акционных позиций отличается в зависимости от магазина.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" продают новогодние шоколадки Milka (фото).